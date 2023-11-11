مسؤولو الإسكان يتفقدون عددا من مشروعات المرافق بـ 15 مايو

تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشؤون المرافق، وبرفقته المهندس هيثم حمادي معاون نائب رئيس الهيئة عددًا من مشروعات مدينة 15 مايو، وذلك بحضور المهندس مصطفى سعيد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو.

وكذلك تفقد محطة رفع مياه الشرب ( سامكريت) حيث يبلغ سعة خزانه ٧٠٠٠ متر مكعب، ويغذي الامتداد الشرقي بالمدينة ومناطق الإسكان الإجتماعي ( ٩٠ _ ٥٠ _ ١٢٠ _ ٢٩٠) (والنرجس سكن لكل المصريين ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والـ ١٠٠ فدان).

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كما تفقد رافع أطلس لمياه الصرف بمنطقة الـ ١٠٠ فدان وهو يخدم جميع مناطق الإسكان الاجتماعي، ومشروع رفع كفاءة الطرق والمرافق بالمجاورات ( ٢٨ البديلة _ ٢٩ _ ٣٠ _ ٣١ _٣٤) المرحلة الثالثة بالمدينة للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال، وأبدى بعض من الملاحظات أثناء جولته التفقدية وطالب بسرعة تلافى هذه الملاحظات.

ومن جانبه أشار المهندس مصطفى سعيد رئيس الجهاز تنمية مدينة ١٥ مايو بأن هذه الجولة التفقدية تأتي ضمن الجولات الميدانية لقيادات الهيئة لمتابعة كافة المشروعات الجارية علي مستوي أجهزة المدن والوقوف على آخر المستجدات من الأعمال والعمل على سرعة مهو الأعمال ضمن الخطة المدرجة والبرامج الزمنية المعدة لذلك.

أراضي التخصيص الفوري

وكشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل الطرح الجديد لأراضي التخصيص الفوري بأنشطة مختلفة.

وتطرح بمدينة بني سويف الجديدة أرض حق انتفاع خدمي استثماري بمساحة 3814 متر،وضأرض عمراني متكامل بمساحة 189000 متر بسعر 1.4 ألف جنيه، وارض عمراني متكامل بمساحة 210000 متر بسعر 1.4 ألف جنيه، وارض عمراني متكامل بمساحة 147000 متر بسعر 1.4 ألف جنيه

وتعمل الوزارة على طرح المزيد من الأراضي لتلبية الطلب المتزايد بالسوق وخاصة بالمدن الجديدة، وتطرح بشكل دوري حزمة من قطع الأراضي بمساحات وأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة.

وتتجه الوزارة لتنويع طروحاتها للأراضي سواء بنظام الشراكة مع القطاع الخاص أو التخصيص الفوري أو بنظام الحصة العينية والنقدية وذلك لتلبية طلبات السوق والشركات، وزيادة إيرادات الهيئة المالية.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.