الجمعة 10 نوفمبر 2023
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عقارات

الأربعاء آخر فرصة، تفاصيل التقديم على شقق الإسكان المتميز

شقق الإسكان،فيتو
شقق الإسكان،فيتو

تغلق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية باب التقديم على  شقق الإسكان المتميز بالطرح الجديد بالمدن الجديدة وفقًا لآلية الحجز الفوري يوم  الأربعاء المقبل 15 نوفمبر الجاري.

 

وتطرح الوزارة شقق المشروع بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوي الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص.

 

ويتم شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة، وسداد جدية الحجز بقيمة 25 ألف جنيه لشقق الإسكان المتميز.

 

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وعلى مستوى نظام السداد يتم استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1 % مصاريف إدارية + 0,5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الإخطار بالتخصيص، ويتم سداد  5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام، وسداد 5 % من إجمالي ثمن الوحدة عند التسلم.

 

ويتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات)، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى (2 % + 0,5 % مصاريف تحصيل)، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل التسلم.

 

ويقوم جهاز المدينة  بتشكيل أمانة فنية للجنة الرئيسية بجهاز المدينة، برئاسة رئيس الجهاز وأعضاء متخصصين (عقاري - فني - مالي - قانوني)، وتتلقى اللجنة طلبات العملاء الراغبين في تخصيص وحدات سكنية، مرفق به استمارة الحجز محددًا بها بيانات الوحدة السكنية المراد تخصيصها المدرجة بكراسة الشروط، وذلك من تاريخ الإعلان عن الطرح ولمدة شهر.

 

وحددت الوزارة شروط التقديم كالتالي:

- أن يكون شخصًا طبيعيًّا وله أهلية التصرف.

 

 -ألا تقل سنه عن 21 عامًا عند التقديم.

 

-يجوز التخصيص لشخص بصفته وليًّا على قاصر.

 

-في حالة تقدم أكثر من عميل على وحدة سكنية يتم إجراء قرعة علنية يدوية على الوحدة المطلوبة بينهم.

 

-يتم التعامل طبقًا للأسعار المعتمدة من اللجان المختصة بالتسعير.

 

كما وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 83 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمرانى متكامل – عمرانى مختلط – حضانات – مخبز – كنيسة، وأنشطة طبية وتعليمية وصناعية وتجارية وإدارية وسكنية، وغيرها).

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