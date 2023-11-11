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رياضة

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة

ترتيب الدوري المصري
ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة

ترتيب الدوري المصري، يتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الأهلي ضد الجونة المقرر لها اليوم السبت ضمن مؤجلات الدوري.

 

ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الأهلي والجونة

1 - بيراميدز 13 نقطة 
2 -   الأهلي  12 نقطة 
3 - مودرن فيوتشر  12 نقطة
4 - زد اف سي  12 نقطة
5 -  الاتحاد  11 نقطة
6 -  إنبي 10 نقاط
7-  طلائع الجيش  10 نقاط
8 - المصري  9 نقاط
9 - الزمالك 8 نقاط
10 - الجونة  8 نقاط
11-  بلدية المحلة  8 نقاط
12 - سموحة  8 نقاط
13 - سيراميكا  7 نقاط
14 - الإسماعيلي  4 نقاط
15 - فاركو  4 نقاط
16 - الداخلية  4 نقاط 
17 - البنك الأهلي  3 نقاط
18 - المقاولون  نقطتين

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جدول ترتيب الدوري المصري  

 ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام الجونة بحثًا عن تحقيق الفوز والانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط عن بيراميدز صاحب المركز الأول  برصيد 13 نقطة.

ويأمل الأهلي فى تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 15 في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه الوصافة برصيد 12 نقطة جمعها من خوض أربع مباريات حيث نجح في تحقيق الفوز بهم جميعا وأحرز لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 3 أهداف.

 

قائمة الأهلي لمباراة الجونة

وحصلت فيتو على قائمة الأهلي أمام الجونة في المباراة المرتقبة بين الفريقين المقرر لها اليوم وجاءت قائمة الأحمر كالتالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

كما ضمت  قائمة المستبعدين من قائمة الأهلي أمام الجونة  في المباراة المرتقبة بين الفريقين غدا.

وجاءت قائمة المستبعدين كالتالي:

حمزة علاء ومحمود متولي وأكرم توفيق وعلي معلول وعمرو السولية ومحمد الضاوي كريستو وكهربا وصلاح محسن ورضا سليم.

 

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم  أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

 

موعد مباراة الأهلي ضد الجونة

 وتنطلق صافرة مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

 

القناة الناقلة لمباراة الجونة ضد الأهلي

 وتذاع مباراة الأهلي والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

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