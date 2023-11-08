قندوسي يتقدم في جدول ترتيب هدافي الدوري المصري

ترتيب هدافي الدوري المصري، تساوي الجزائري أحمد قندوسي لاعب سيراميكا مع المغربي أحمد بلحاج نجم الجونة وحسام أشرف مهاجم بلدية المحلة ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" صانع ألعاب زد في صراع ترتيب هدافي الدوري.

ويتصدر الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 6 أهداف.

وسجل قندوسي هدف سيراميكا الوحيد أمام الأهلي التي خسرها سيراميكا 2-1 في مؤجلات الدوري ليرفع قندوسي رصيده للهدف الخامس في المرتبة الثانية في جدول ترتيب هدافي الدوري الممتاز.

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ترتيب هدافي الدوري المصري

1- جوب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري: 6 أهداف

2- أحمد بلحاج لاعب الجونة: 5 أهداف

2- مصطفى عبد الرؤوف زيكو لاعب زد إف سي: 5 أهداف

2- حسام أشرف لاعب بلدية المحلة: 5 أهداف

2- أحمد قندوسي لاعب سيراميكا كليوباترا: 5 أهداف

3- بيرسي تاو لاعب الأهلي: 4 أهداف

4- جوزيف أوشايا لاعب المقاولون العرب: 3 أهداف

4- فادي فريد لاعب سموحة: 3 أهداف

4- أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك: 3 أهداف

4- فيستون كالالا مايلي لاعب بيراميدز: 3 أهداف

4- أسامة فيصل لاعب البنك الأهلي: 3 أهداف.

وفاز الأهلي علي سيراميكا كليوباترا 2-1 في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز والتي جمعتهما اليوم بملعب المقاولون العرب.

تقدم ياسر إبراهيم للنادي الأهلي في الدقيقة 33 ثم تعادل سيراميكا كليوباترا بالدقيقة 58 ثم أحرز محمد مجدي أفشة هدف الفوز للنادي الأهلي بالدقيقة 90+1.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 12 في المركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

ويتبقي للنادي الأهلي مباراتين مؤجلتين أمام الجونة وبلدية المحلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الأهلي وسيراميكا

1 - بيراميدز 13 نقطة

2 - الأهلي 12 نقطة

3 - مودرن فيوتشر 12 نقطة

4 - زد اف سي 12 نقطة

5 - الاتحاد 11 نقط

6 - إنبي 10 نقاط

7- طلائع الجيش 10 نقاط

8 - المصري 9 نقاط

9 - الزمالك 8 نقاط

10 - الجونة 8 نقاط

11- بلدية المحلة 8 نقاط

12 - سموحة 8 نقاط

13 - سيراميكا 7 نقاط

14 - الإسماعيلي 4 نقاط

15 - فاركو 4 نقاط

16 - الداخلية 4 نقاط

17 - البنك الأهلي 3 نقاط

18 - المقاولون نقطتين

جدول ترتيب الدوري المصري

واحتفل لاعبو الأهلي مع محمد مجدي أفشة لاعب المارد الأحمر بوصوله إلى 200 مباراة مع النادي الأهلي قبل مباراة فريقهم أمام سيراميكا والتي جمعتهما علي ستاد المقاولون العرب في مباراة مؤجلة من الجولة الثانية من بطولة الدوري.

تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا كليوباترا



وجاء تشكيل الأهلى لمباراة سيراميكا كليوباترا على النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: كريم الدبيس، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق.

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور.

في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر.

تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

وجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.