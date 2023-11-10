الجمعة 10 نوفمبر 2023
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رياضة

غياب 4 لاعبين عن باريس سان جيرمان أمام ريمس بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

أعلن باريس سان جيرمان، غياب 4 لاعبين عن صفوف فريق العاصمة خلال مباراة ريمس، غدا السبت، ضمن منافسات الجولة 12 من الدوري الفرنسي.

مصابو باريس سان جيرمان 

وكشف "بي إس جي"، في بيان نشره عبر موقعه الرسمي، أن لاعب الوسط البرتغالي دانيلو بيريرا، يؤدي تدريبات فردية للتعافي من إصابة في أوتار الركبة اليمنى.

وأشار البيان إلى أن دانيلو، سيكون جاهزا لخوض التدريبات والمباريات بعد انتهاء فترة التوقف الدولي.

في سياق متصل، يستمر غياب حارس المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس، للأسبوع الثالث بسبب إصابة في أسفل الظهر.

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كما يواصل نونو مينديز وبرسنيل كيمبيمبي، برامج التأهيل البدني، للتعافي من إصابات مختلفة.

ويحتل الفريق الباريسي المركز الثاني برصيد 24 نقطة، أمامه نيس في القمة (25 نقطة)، يلاحقهما ريمس في المركز الرابع ب 20 نقطة.

تفاصيل مباراة ميلان وباريس سان جيرمان 

بدأت المباراة بسيطرة من ميلان الإيطالي، وأطلق لياو تسديدة قوية في الدقيقة الثالثة تصدى لها دوناروما بنجاح.

وفي الدقيقة السابعة، أرسل ميلان كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء حاول لياو مرواغة أشرف حكيمي لتصل إلى لوفتوس شيك الذي سدد كرة مرت أعلى العارضة.

وفي الدقيقة الثامنة، نجح باريس سان جيرمان في خطف هدف التقدم  طريق ميلان شكرينيار بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح باريس سان جيرمان على رأس ماركينيوس الذي مرر كرة رائعة إلى ميلان شكرينيار ليسدد الكرة في شباك الفريق الإيطالي.

وفي الدقيقة 12، رد ميلان بهدف التعادل عن طريق رفائيل لياو بعد هجمة مرتدة عن طريق لياو ليمررها إلى جيرو الذي سدد كرة من يسار منطقة الجزاء تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى لياو الذي سدد خلفية مزدوجة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 17، كاد باريس سان جيرمان يحرز الهدف الثاني بعد تمريرة رائعة من ديمبلي من الطرف الأيمن كادت تصل إلى مبابي الذي انفرد بالمرمى لكن خروج رائع من حارس المرمى وتصدى للكرة.

بعدها انحصر اللعب في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرميين لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وجاء الهدف الثاني لميلان عن طريق جيرو بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء عن طريق هيرنانديز على رأس جيرو الذي ارتقى بشكل رائع وسدد الكرة داخل الشباك في الدقيقة 50.

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