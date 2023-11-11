رئيس جهاز القاهرة الجديدة يلتقي سكان المدينة لبحث شكاواهم ومطالبهم



عقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، والمهندسة مروة نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، ومديرو القطاعات ورؤساء الأحياء بالجهاز اجتماعه مع السكان

وناقش الاجتماع الموضوعات التي تهم كل حي ومن أبرزها اعمال الطرق والإشغالات والتوكتوك والباعة الجائلين وعربات السمك المنتشرة في المدينة.

وبعض المناطق التي ظهرت بها مشاكل في بلاعات المطر ومشكلة الكلاب الضالة والفيلات التي تم تحويلها الي اداري وتجاري.

ووجه المهندس عبدالرءوف الغيطى رئيس جهاز القاهرة الجديدة بحل المشاكل فى أقرب وقت وأكد على أنه يتابع بصفة شخصية بما يتم فى حل المشاكل، كما أكد أنه على مدار الفترة القادمة سيستمر فى عقد اجتماعات لجميع قاطنى المدينة لسماع ما يواجه السكان من مشاكل والعمل على حلها للنهوض بالمدينة.

عقد الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، اجتماعًا لمناقشة بعض الأعمال الجارى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، والتي يشرف على تنفيذها المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور مسئولي المركز، وجهاز المدينة، والمشروعات.

وخلال الاجتماع، تم استعرض موقف تنفيذ عددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية " سكن كل المصريين "، حيث تم الاطلاع على نسب الإنجاز لتلك المشروعات، والأعمال الجاري تنفيذها، كما تم استعراض الموقف الحالى لمشروع وحدات الإسكان المتوسط ضمن المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين.

وأكد المهندس عمار مندور، ضرورة التنسيق مع الشركات العاملة بتلك المشروعات، لتوفير الخامات اللازمة للبناء والتشطيب، وتكثيف العمل بالمواقع، والالتزام بقواعد الصحة والسلامة المهنية، بمواقع العمل، وذلك حرصًا على زيادة نسب الإنجاز، والاهتمام بجودة الأعمال، بجانب التأكيد على ضرورة تكثيف الأعمال بالمشروع، ومراعاة الجودة فى التنفيذ.

وعقب الاجتماع، قام الدكتور محمد مسعود، والمهندس عمار مندور، بجولة تفقدية بمواقع العمل بالمبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، للاطمئنان على الأعمال الجارية، وأطقم العمالة، وتوفير المواد الخام.

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع مرافق المنطقة اللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، وكذا مشروع تصميم وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بالمدينة، مشيرا إلى قرب الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة محولات المنطقة الصناعية جهد (٢٢٠/٢٢/٢٢ ك.ف)، وسعة (٣*١٢٥ م.ف.أ) بقيمة إجمالية تجاوزت ٩٠٠ مليون جنيه.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية أنفقت مليارات الجنيهات في مشروعات البنية الأساسية لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار بمختلف المجالات، والارتقاء بمعيشة المواطن، حيث تم العمل من خلال محورين أساسيين هما: تطوير مشروعات البنية الأساسية في العمران القائم بمختلفة أنشطته، ومد وتنفيذ مشروعات للبنية الأساسية في المناطق الجديدة المستهدف تنميتها.

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جاء ذلك خلال متابعة وزير الإسكان، مع مسئولي الوزارة للموقف التنفيذي لعدد من مشروعات البنية الأساسية بمدينة أكتوبر الجديدة.

وفي السياق ذاته، تفقد المهندس أشرف فتحي محمود، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن للأزمات والكوارت، ومسئولو المرافق بالهيئة، المشروعات الجارية بمنطقة غرب المطار والمنطقة الصناعية واللوجيستية بمدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز، والمشروعات.

وخلال الزيارة تم تقديم شرح وافٍ عن المشروعات الجارية بالمدينة، وكذلك الفرص الاستثمارية المتاحة، سواءً في المناطق الصناعية، أو اللوجيستية، أو الأنشطة العمرانية المختلفة.

وتجول مسئولو الإسكان، بمواقع مشروع محطة كهرباء أكتوبر الجديدة، ومشروعات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، ومشروعات الطرق والمرافق الجارية بمنطقة غرب المطار، ومحطات المياه والصرف الصحي، كما تم متابعة الموقف التنفيذي لترفيق المنطقة الصناعية، والمنطقة اللوجيستية بالمدينة.

وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ نفق السيارات أسفل خط السكة الحديد، ليربط الأحياء المختلفة بمنطقة ربوة أكتوبر، بتكلفة تجاوزت ٦٠ مليون جنيه، كما تم الانتهاء من تنفيذ ١٥ ألف وحدة سكنية بمنطقة غرب المطار، وجارٍ تنفيذ ٢٠ ألف وحدة سكنية أخرى بنسب تنفيذ تجاوزت ٧٥٪؜.

وخلال الجولة، أشاد المهندس أشرف فتحي، بالجهود المبذولة وحجم المشروعات الجارية بالمدينة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجودة والمواصفات الهندسية، بالإضافة للالتزام بالخطط الزمنية المكثفة للانتهاء من الأعمال، ولدفع معدلات التنمية بالمدينة الجديدة.