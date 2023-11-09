إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة في حادث تصادم وقع مساء اليوم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية السعدية التابعة لمركز بني سويف، وتم نقل المصابين بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية أمام قرية السعدية.

وفور تلقي البلاغ، هرعت سيارة إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

Advertisements

وهم: رجب حسين حسن، سائق السيارة (30 عامًا)، الذي أصيب بجروح وكدمات، ونجله حسين (6 سنوات) مصاب باشتباه كسر بالساق اليمنى، وفاطمة مصطفى سيد (25 عامًا) مصابة باشتباه كسر في الذراع اليمنى، جميعهم يقيمون قرية السعدية بمنشأة عاصم بمركز بني سويف.

وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر الواقعة وإخطار جهات التحقيق لفتح تحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها.