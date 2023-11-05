بعد مطالبته بقصف غزة بالنووي، زعيم معارضة الاحتلال يطالب بإقالة وزير التراث

الهجوم البري على غزة، علق زعيم المعارضة في إسرائيل يائير لابيد، اليوم الأحد على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي المتطرف الذي طالب فيها بإلقاء قنبلة نووية على غزة.

تصريحات المعارضة على طلب وزير التراث إلقاء القنبلة النووية على غزة

ويأتي ذلك بعد تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، والذي قال فيها إن إسقاط القنبلة الذرية على غزة هو أحد الخيارات أمام إسرائيل.

ووصف زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي تصريح إلياهو بـ"الصادم والمجنون" لوزير غير مسئول، وطالب بنيامين نتنياهو بإقالته فورا.

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وقال لابيد: "لقد أضر بعائلات الأسرى وأضر بالمجتمع الإسرائيلي وأضر بمكانتنا الدولية"، مضيفا: "وجود المتطرفين في الحكومة يعرضنا للخطر ويعرض أهداف الحرب للخطر - هزيمة حماس وعودة المخطوفين".

وفي وقت سابق علق وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وقال "إن أحد الخيارات أمام إسرائيل هي إسقاط قنبلة ذرية على قطاع غزة".

وقال عميحاي إلياهو، في تصريحاته عن الهجوم البري على غزة، وعندما سئل عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة ذرية على غزة بأكملها، فأجاب: "هذا أحد الخيارات".

مطالب في إسرائيل بإلقاء قنبلة نووية على غزة

وأضاف وزير التراث الإسرائيلي: "لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين. لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة".

وأشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسير إسرائيلي لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضا أثمان للحرب”.

ولم يكن إلياهو أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل في غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة "إكس" إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.

وفي 11 أكتوبر الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى "استخدام السلاح النووي" في غزة، ردا على هجوم حماس.

ودعت جوتليف إلى "الانتقام العنيف" وكتبت: "صاروخ أريحا! صاروخ أريحا! إنذار استراتيجي. قبل التفكير في إدخال القوات. سلاح يوم القيامة! هذا رأيي".

وصاروخ أريحا هو صاروخ عابر للقارات وقادر على حمل رؤوس نووية ويصل مداه إلى أكثر من 6500 كيلومتر.