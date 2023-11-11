السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

فريد زهران يفتتح كلمته في مؤتمر ساحل سليم بأسيوط بقراءة الفاتحة والدعاء لشهداء غزة (فيديو)

مؤتمر فريد زهران
مؤتمر فريد زهران بساحل سليم أسيوط، فيتو

افتتح الدكتور فريد زهران المرشح الرئاسي لانتخابات رئاسة الجمهورية كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي أقامه بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط بتوجيه التحية للشعب الفلسطيني الصامد أمام الأعمال الوحشية والعدوان من الكيان الصهيوني وسط دعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين 

ودعا زهران في كلمته جميع الحضور بالمؤتمر للوقوف دقيقة حدادًا وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة الذي يشهد أعمال عنف من الجيش الإسرائيلي وشهداء مصر جراء العمليات الإسرائيلية والتوسع الإسرائيلي.

 

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وعقدت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران اليوم مؤتمرها الانتخابي بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، وسط إقبال كبير من المواطنين للحضور للاستماع إلى البرنامج الانتخابي، وذلك في ضيافة النائبة سناء السعيد، وحضور خالد راشد نائب رئيس المصري الديمقراطي، وباسم كامل مدير الحملة.

 

مؤتمر فريد زهران بساحل سليم 

وشارك في حملة اليوم بساحل سليم أعضاء حزب العدل لصناعة التغيير الأمن والسلمي للسلطة مؤكدين  ان فريد زهران لديه رؤية وبرنامج انتخابي قابل للتنفيذ ينتصر لأصحاب الطبقة المتوسطة.


وأشارت ندى فؤاد القيادية في حزب العدل أن الحملة الانتخابية للمرشح ستستكمل مؤتمراتها الجماهيرية في مختلف المحافظات، وسيعقد مؤتمر جماهيري في محافظة الجيزة يوم ١٧، ومحافظة الفيوم يوم ١٨ و٢٢و٢٤ أسوان و٢٥ بأطفيح.

 

من هو فريد زهران

فريد زهران من مواليد القاهرة 1957، وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي، وينتمي إلى عائلة سياسية كبيرة، فوالده سعد زهران ووالدته سميعة البرلسي أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.

 

بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الأهلي، ويشغل منصب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات.

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كان فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية بعد تأييده من الهيئة العليا للحزب بنسبة 75%، كما حصل على تزكية عشرين نائبًا المطلوبة للترشح.

 

وتقدم فريد زهران بأوراقه للهيئة الوطنية للانتخابات واجتاز الكشف الطبي وجرى اعتماده مرشحًا رئاسيًّا، واختار لاحقًا “الشمس” رمزًا انتخابيًّا ورقم 2 في كشوف المرشحين.

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