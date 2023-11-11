السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مواعيد مباريات منتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا الودية

منتخب مصر للشباب
منتخب مصر للشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات المنتخب الوطني في بطولة في بطولة شمال أفريقيا الودية والتي  تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

مواعيد مباريات مصر في بطولة شمال أفريقيا

وأسفرت قرعة بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب، عن مواجهة منتخب مصر للشباب مع ليبيا يوم الأربعاء 15 نوفمبر الجاري، ثم الجزائر يوم 17 من نفس الشهر.

ويلتقي منتخب مصر للشباب نظيره التونسي يوم الأحد 19 نوفمبر ويختتم مشواره في البطولة أمام المغرب يوم 21 من الشهر ذاته.

 

Advertisements

غادرت بعثة منتخب مصر للشباب مواليد 2005، مطار القاهرة في الثامنة والنصف صباح اليوم السبت، في طريقها إلى تونس، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

وتصادف وجود الكابتن سمير عثمان علي نفس الرحلة حيث يتوجه لتونس بصفته عضوٍ بلجنة حكام شمال إفريقيا.

 

قوام بعثة منتخب الشباب

يرأس بعثة منتخب الشباب، محمد أبو الوفا عضو اتحاد الكرة، وتضم وائل رياض المدير الفني وعادل محفوظ المدير الإداري وباقي أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي، بالإضافة إلى 22 لاعبا هم:

 

لاعبا في قائمة منتخب الشباب 

وضمت القائمة التي أعلنها وائل رياض 22 لاعبًا هم: 

حراسة المرمى: عبد المنعم تامر - أحمد وهبة - أحمد جابر.

الدفاع: معتز محمد - أحمد عابدين - حسام عوض الله - محمد سمير - محمد سمير - يوسف عبدالحفيظ - حسن أبو المعاطي - مهاب سامي.

الوسط: مروان محمود - أحمد خالد كاباكا - فارس خالد - محمد السيد - هادي عامر - كريم حامد - محمد عبدالله - عمرو خالد - عمر خضر.

الهجوم: مهند محمد - كريم سعيد - محمد زعلوك.

 

منتخب الشباب يفوز على الشمس وديا

وفاز منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض، على الفريق الأول بنادي الشمس بنتيجة ٢/١، في ختام الاستعدادات لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس.

سجل هدفي منتخب الشباب محمد عبد الله ومهند محمد.

بدأ المنتخب بتشكيل يضم كلًّا من عبد المنعم تامر، أحمد عابدين ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وحسن أبو المعاطي في الدفاع، ومحمد السيد وأحمد خالد كباكا ومروان محمد في الوسط، وعمر خضر ومحمد عبد الله وكريم سعيد في الهجوم.

 

منتخب مصر يواصل تدريباته 

وواصل منتخب مصر للشباب مواليد 2005 تدريباته اليومية، على أحد الملاعب بمنطقة التجمع الخامس، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة شمال أفريقيا، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر الجاري.

 

وتقام بطولة شمال إفريقيا لمنتخبات الشباب في تونس، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر المقبل بمشاركة منتخبات مصر وتونس والمغرب وليبيا والجزائر.

انطلق الإثنين الماضي معسكر منتخب الشباب مواليد 2005 بقيادة وائل رياض استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا التي تقام في تونس في الفترة من 11 حتى 22 نوفمبر الجاري.

 

تشكيل الجهاز الفني لمنتخب الشباب

يضم الجهاز الفني لمنتخب الشباب كلًّا من، وائل رياض مديرًا فنيًّا، علاء عبده مدربًا عامًّا، رامي عادل مدربًا مساعدًا، أيمن طاهر مدربًا لحراس المرمى، الدكتور قاسم قدري مخطط أحمال، عادل محفوظ مديرًا إداريًّا، كريم فهمي محلل أداء، الدكتور هاجد هاني طبيبًا، الدكتور محمد محروس للعلاج الطبيعي، خالد خفاجة مدلك، عبد العزيز محمد مسؤول المهمات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

منتخب الشباب أخبار منتخب الشباب مواليد 2005 مواعيد مباريات منتخب الشباب بطولة شمال افريقيا بتونس وائل رياض

مواد متعلقة

منتخب الشباب يخوض مرانه الأول في تونس

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب النهائية لبطولة شمال أفريقيا

منتخب الشباب يواجه الشمس اليوم استعدادا لبطولة شمال إفريقيا

وائل رياض عن انضمام أبناء اللاعبين: مش هضيع حلمي علشان أجامل

الأكثر قراءة

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

تعرف على سبب مشاجرة جماهير الأهلي في مباراة الجونة

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

على طريقة لعبة ببجي، حماس تصطاد الجنود الإسرائيليين داخل فخاخ الموت (فيديو)

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

وزير الدفاع الأمريكي فى مكالمة تحذير لنظيره الإسرائيلي: احتواء الصراع فورا فى غزة

كولر يطير إلى سويسرا لقضاء فترة الراحة بعد مواجهة الجونة

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 12-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات، أبرز قرارات القمة العربية الإسلامية بالرياض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية