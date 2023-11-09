أمريكا ترسل آلافًا من قذائف المدفعية إلى إسرائيل

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل، في إطار الدعم المقدم لتل أبيب في ظل استمرار العدوان الغاشم على قطاع غزة



الدعم الأمريكي لإسرائيل



وذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في تقرير لها اليوم الخميس، بأن أمريكا أعادت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية التي سحبتها من أوكرانيا للحرب في إسرائيل للحرب .



وأفادت الصحيفة العبرية في تقريرها بأن سفينة أمريكية أكملت اليوم تفريغ عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، والتي تهدف للقتال في غزة وأيضا في لبنان، حيث يتم استخدام سلاح المدفعية لقصف مصادر الإطلاق، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.

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وأضافت أنه عند استلام القذائف، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفريغ سفينة الشحن، التي كانت تحمل حوالي 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في حوالي 170 حاوية.

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ولم يقف الدعم عند ذلك الحد فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أفضل قطعها البحرية إلى البحر المتوسط لمساعدة إسرائيل، ومن بينهم حاملتا طائرات وعدد من القطع البحرية وصواريخ باتريوت الدفاعية.



وأثار الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس بايدن.

ضغوط كبيرة على بايدن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة داخل حزبه الديمقراطي، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وفي تقرير حول الهجوم البري على غزة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن بعض مؤيدي الرئيس الأمريكي جو بايدن اعترضوا على الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، خاصة بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط آلاف الشهداء والمصابين في القطاع قرابة النصف منهم من الأطفال، وذلك في ظل استمرار الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص في إسرائيل.

أصوات المعارضة ترتفع في الحزب الديمقراطي ضد الدعم المقدم لإسرائيل



وفي السياق ذاته حاول الرئيس بايدن تعطيل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في العدوان على غزة.

وفي الفترة الأخيرة وجه أعضاء الحزب الديمقراطي انتقاد بشكل واضح لبطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانقطاع الاتصالات في القطاع، وارتفاع عدد الشهداء بين المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبها دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم 20 عضوا، الرئيس الأمريكي إلى العمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتوصيل الوقود إلى غزة، وسط الأزمة الإنسانية التي خرجت عن السيطرة.



وبعد هذه الضغوط، أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه بضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وبشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

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