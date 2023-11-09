الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أمريكا ترسل آلافًا من قذائف المدفعية إلى إسرائيل

سلاح المدفعية، فيتو
سلاح المدفعية، فيتو

كشفت تقارير إعلامية عبرية اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية إلى إسرائيل،  في إطار الدعم المقدم لتل أبيب في ظل  استمرار العدوان  الغاشم على قطاع غزة 


الدعم الأمريكي لإسرائيل 


وذكرت  صحيفة “يديعوت أحرونوت”  في تقرير لها اليوم الخميس، بأن أمريكا أعادت عشرات الآلاف من قذائف المدفعية التي سحبتها من أوكرانيا للحرب في إسرائيل للحرب .


وأفادت الصحيفة العبرية في تقريرها بأن سفينة أمريكية أكملت اليوم تفريغ عشرات الآلاف من قذائف المدفعية عيار 155 ملم، والتي تهدف للقتال في غزة وأيضا في لبنان، حيث يتم استخدام سلاح المدفعية لقصف مصادر الإطلاق، خاصة بعد الهجمات الصاروخية المضادة للدبابات.

Advertisements

وأضافت أنه عند استلام القذائف، أكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي تفريغ سفينة الشحن، التي كانت تحمل حوالي 2500 طن من المعدات العسكرية للجيش الإسرائيلي، في حوالي 170 حاوية.

اقرأ أيضا:

نيران الهجوم البري على غزة تطال بايدن.. ارتفاع أصوات المعارضة في حزبه ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل


ولم يقف الدعم عند ذلك الحد فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة أرسلت الولايات المتحدة الأمريكية أفضل قطعها البحرية إلى البحر المتوسط لمساعدة إسرائيل، ومن بينهم حاملتا طائرات وعدد من القطع البحرية وصواريخ باتريوت الدفاعية.
 

وأثار الدعم الأمريكي غير المتناهي لإسرائيل منذ بدء العدوان على قطاع غزة، الخلافات داخل صفوف الحزب الديمقراطي المؤيد للرئيس بايدن.

 

ضغوط كبيرة على بايدن بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة

 

وأكدت تقارير إعلامية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعرض لضغوط كبيرة داخل حزبه الديمقراطي، وذلك من أجل الضغط على إسرائيل لوقف العدوان على غزة، والسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر. 
وفي تقرير حول الهجوم البري على غزة ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية،  أن  بعض مؤيدي  الرئيس الأمريكي جو بايدن  اعترضوا  على  الطرق التي تشن بها إسرائيل هجماتها على غزة، خاصة بعد التوغلات البرية الأخيرة في القطاع.

وتسبب العدوان الإسرائيلي على غزة في سقوط آلاف الشهداء والمصابين في القطاع قرابة النصف منهم من الأطفال، وذلك في ظل استمرار الغارات العنيفة التي شنتها إسرائيل في أعقاب هجوم حماس الذي أدى إلى مقتل نحو 1400 شخص  في إسرائيل.

أصوات المعارضة ترتفع في الحزب الديمقراطي ضد الدعم المقدم لإسرائيل 


وفي السياق ذاته حاول  الرئيس بايدن  تعطيل الدعوات المطالبة بوقف إطلاق النار، وتجنب إلى حد كبير التعليق على كيفية تنفيذ إسرائيل لمرحلة جديدة في العدوان على غزة.

وفي الفترة الأخيرة وجه أعضاء الحزب الديمقراطي   انتقاد بشكل واضح لبطء وتيرة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وانقطاع الاتصالات في القطاع، وارتفاع عدد الشهداء  بين المدنيين الفلسطينيين.

ومن جانبها دعت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي تضم 20 عضوا، الرئيس الأمريكي إلى العمل  مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة لتوصيل الوقود إلى غزة، وسط الأزمة الإنسانية التي خرجت عن السيطرة.


وبعد هذه الضغوط، أجرى الرئيس بايدن اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يطالبه بضرورة السماح بتدفق المساعدات الإنسانية وبشكل فوري وكبير لتلبية احتياجات المدنيين في غزة.

txt

وزير خارجية إيران: الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب في تصاعد الأزمة

txt

بريطانيون يحطمون مطاعم ماكدونالدز وستاربكس بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل (فيديو)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الدعم الأمريكي لإسرائيل إسرائيل قذائف المدفعية العدوان الغاشم عل قطاع غزة غزة العدوان الاسرائيلي علي غزة جيش الاحتلال بايدن

مواد متعلقة

إسرائيل تقتل جنودها، القسام تعلن مصرع أسير وإصابة آخر في قصف غزة

وزير خارجية إيران: الدعم الأمريكي لإسرائيل هو السبب في تصاعد الأزمة

بريطانيون يحطمون مطاعم ماكدونالدز وستاربكس بسبب الدعم الأمريكي لإسرائيل (فيديو)

نيران الهجوم البري على غزة تطال بايدن.. ارتفاع أصوات المعارضة في حزبه ضد الدعم الأمريكي لإسرائيل

الأكثر قراءة

بث مباشر لـ مباراة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي

بعملية في غاية الدقة، حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بالصواريخ (فيديو)

عصام الحضري يتوجه إلى أمريكا لهذا السبب

مشاهدة ليفربول ضد تولوز في الدوري الأوروبي بث مباشر

ياسر فرج يكشف حقيقة انفصاله عن زوجته المذيعة هبة الهواري

ارتفاع أسعار الذهب في ختام التعاملات المسائية

الخارجية الأمريكية: معبر رفح أصبح مفتوحا حاليا من الجانبين

فرحة العمر كله، حمو بيكا يستقبل ابنته الأولى (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

بـ 55 عملا فنيا، "فنون جميلة أسيوط" تنظم معرضًا بعنوان "افتراضات جدارية"

دروجبا يشارك في المعرض الإفريقي للتجارة البينية بالقاهرة (صور)

إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول المخطوف

نصائح حماية المستهلك للاستفادة من عروض الجمعة البيضاء

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري الخميس 9-11-2023

بالأسعار، طرح أراضي تجاري إداري ترفيهي بالتخصيص الفوري

ارتفاع أسعار السكر في الأسواق اليوم الخميس 9/ 11 /2023

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 9-11-2023 بختام تعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد القهوة الخضراء، تنقص الوزن وتحافظ على القلب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: وزير الأوقاف والمفتي يدعمان المواقف الوطنية لشيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

تعرف على الحكمة من دعاء القنوت.. وأفضل الأدعية الواردة عن الرسول

أذكار المساء، فوائدها وفضل المواظبة على ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية