ملفات مهمة على طاولة مجلس إدارة الزمالك في اجتماع الإثنين.. حسم خليفة أوسوريو.. ونتيجة التحقيق مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

يعقد مجلس إدارة الزمالك بقيادة حسين لبيب رئيس النادي، اجتماعا مهما، يوم الإثنين المقبل في مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، لمناقشة وحسم العديد من الملفات العاجلة خلال الفترة المقبلة.

وشهد اخر اجتماع لـ مجلس إدارة الزمالك قرارات مصيرية بإقالة خوان كارلوس أوسوريو من تدريب الفريق الأول بالنادي وعرض الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري للبيع بسبب أزمة خروجهم دون إذن من معسكر الفريق قبل مباراة زد.

وهناك العديد من الملفات المهمة على طاولة مجلس إدارة الزمالك يوم الإثنين يأتي على رأسها حسم ملف خليفة أوسوريو في الزمالك ونتيجة التحقيق مع الثلاثي أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

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نتائج التحقيق مع الثلاثي فتوح وصبحي والزناري

ويعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعًا يوم الإثنين المقبل لمناقشة نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري.

مجلس الإدارة سيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع الثلاثي لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة لما فعله الثلاثي فتوح وصبحي والزناري.

وكان أحمد فتوح ومصطفى الزناري ومحمد صبحي، غادرا معسكر الزمالك دون إذن، قبل مواجهة زد في الدوري المصري الممتاز.

وقررت إدارة الزمالك تحويلهم للتحقيق مع عرض الثلاثي للبيع كقرارات تأديبية عاجلة مع انتظار نتيجة التحقيق.

فتوح وصبحي والزناري

واستقر الثنائي أحمد فتوح ومحمد صبحي لاعبا الزمالك على إصدار بيان اعتذار لجماهير ومجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأكد مصدر مقرب من اللاعبين أن الثنائي قرر تقديم بيان اعتذار خلال الفترة المقبلة وتحديدًا بعد انتهاء معسكر المنتخب من أجل محاولة إنهاء أزمتهما في نادي الزمالك بعد استبعادهما من المباريات وعرضهما للبيع.

وأشار المصدر، إلى أن الثنائي يحاولان إنهاء الأزمة من أجل العودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات خلال الفترة المقبلة للحفاظ على اللياقة البدنية والمستوى الفني خاصة أن الثنائي يريدان المشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة رفقة منتخب مصر.

وكان الثلاثي صبحي وفتوح والزناري قد غادروا معسكر الزمالك ليلة مباراة زد في الدوري المصري، ليقرر الزمالك عرضهما للبيع والتحقيق العاجل.

مدرب نادي الزمالك الجديد

ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك يعد أهم وأبرز ملف مطروح على طاولة اجتماع مجلس الإدارة.

وتسعى إدارة الزمالك حسم هوية المدرب الجديد من أجل المنافسة على كافة البطولات في الموسم الحالي.

وأشار المصدر أن اجتماع الإثنين سيحسم هوية مدرب الزمالك الجديد وسيعرض أحمد سليمان وحسين السيد قائمة من المدربين لاختيار واحد منها.

معتمد جمال

ويدرس مسئولو نادي الزمالك، استمرار معتمد جمال مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنهاية الموسم بعد الفوز علي بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر.

ويظل هذا الاقتراح مطروحا في اجتماع مجلس إدارة الزمالك وسيتم حسمه خلال الجلسة خاصة أن معتمد جمال قدم مباراة كبيرة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

ويعقد أحمد سليمان سيعقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته في المرحلة المقبلة.

المشاركة في السوبر المصري الجديد

ويدرس مجلس إدارة نادي الزمالك ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه يوم الإثنين المقبل، حيث يرى المجلس أن الفريق من حقه المشاركة في البطولة بعد تغيير اسمها ونظامها.

ويدرس مجلس إدارة الزمالك هذا الأمر من أجل الحصول على حق النادي ومن ثم مخاطبة اتحاد الكرة وهذا ما سيتم عرضه على المجلس في الاجتماع المقبل.

وكان نادي الزمالك قرر الاعتذار عن عدم المشاركة في السوبر الماضي ليقرر اتحاد الكرة استبعاده من بطولة السوبر للعام التالي.

موسيماني على رأس قائمة المرشحين لتدريب الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك آخر تطورات، التعاقد مع مدير فني جديد للفريق الأول لكرة بالقلعة البيضاء خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.



وكانت إدارة الزمالك وجهت الشكر لـ خوان كارلوس أوسوريو بعد تدهور نتائج الفريق وتعيين معتمد جمال مدربا مؤقتا.



وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الثنائي أحمد سليمان وحسين السيد عضوي مجلس الإدارة والمشرفين على الكرة بالتعاون مع فريق الكشافة بالنادي، يجهزون قائمة مدربين لاختيار أفضلهم لتدريب فريق الزمالك وذلك في اجتماع مجلس الإدارة يوم الإثنين المقبل.

وأشار المصدر إلى أن بيتسو موسيماني متواجد في القائمة التي يعدها ويدرسها أحمد سليمان وحسين السيد.

وتابع المصدر أن الزمالك لم يحسم حتى الآن هوية المدرب ويدرس أكثر من سيرة ذاتية لأكثر من مدرب من مدرسة مختلفة.

وأضاف المصدر أن المدرب المصري أيضا مطروح على طاولة تدريب الزمالك وأبرز اسم هو أيمن الرمادي.

وقرر نادي الوحدة الإماراتي إنهاء عقد مدربه الجنوب أفريقي بيتسو ‎موسيماني من منصبه بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.

وفسخ الوحدة عقده مع موسيماني بالتراضي وتكليف أرنو بويتنويج بقيادة الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

وكان موسيماني تعاقد مع الوحدة الإماراتي بعد الرحيل عن أهلي جدة السعودي، يوم 18 يونيو الماضي، وحقق الفوز في 8 لقاءات وتلقى 6 هزائم خلال مسيرته في 14 مواجهة، ليحتل الفريق المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 12 نقطة بعد 7 جولات.

كل ما تريد معرفته عن والتر ماتزاري

أشارت العديد من المصادر إلى أن نادي الزمالك فتح باب التفاوض مع الإيطالي والتر ماتزاري بعد رحيل خوان كارلوس أوسوريو عن تدريب القلعة البيضاء.

وأشار المصدر أن والتر ماتزاري أحد الاسماء المطروحة في اجتماع مجلس إدارة الزمالك يوم الإثنين المقبل.

والتر ماتزاري صاحب الـ62 عاما بدأ مشواره التدريبي عام 2001 وأشرف على تدريب عدد من الفرق الكبيرة أبرزها سامبدوريا ونابولي وإنتر، بالإضافة إلى واتفورد وتورينو.

ووفقا لترانسفير ماركت فإن والتر ماتزاري حقق بطولة واحدة وهي كأس إيطاليا مع نابولي.

ودرب نادي نابولي لمدة 1322 يوما وخاض مع الفريق 182 مباراة حقق الفوز 89 مرة بينما تعادل في 49 مباراة، وتعرض للخسارة 44 مرة.

بينما مع إنتر ميلان درب الفريق لمدة 539 يوم بواقع 58 مباراة، وحقق الفوز في 25 مباراة، والتعادل في 21 مباراة، بينما تعرض للخسارة في 12 مباراة.