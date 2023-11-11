السبت 11 نوفمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يفوز على لوتون تاون بهدف لينديلوف

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، فاز فريق مانشستر يونايتد على نظيره لوتون تاون  بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي “البريميرليج”.

 

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ولوتون تاون

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب فيكتور لينديلوف في الدقيقة 59 من زمن الشوط الثاني.

 

تشكيل مانشستر يونايتد

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد على النحو التالي: 

حراسة المرمى: أونانا. 

خط الدفاع: ليندلوف، ماجواير، ريجيليون، دالوت.

خط الوسط: برونو، إريكسن، ماكتومناي.

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خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جارناتشو. 

مانشستر يعلن غياب جونز في بيان رسمي 

وأعلن  مانشستر يونايتد، غياب جوني إيفانز مدافع الفريق بعد إصابته في مباريات دوري أبطال أوروبا.

وقال اليونايتد، في بيان رسمي: "سيغيب جوني إيفانز، مدافع الفريق، عن الملاعب خلال الأسابيع المقبلة بسبب الإصابة".

وأضاف البيان: "عانى جوني إيفانز من شد في الفخذ خلال الشوط الأول من مباراة كوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء".

من جانبه، كتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس": "سيتحرك مانشستر يونايتد للتعاقد مع قلب دفاع جديد في الميركاتو الشتوي المقبل". 

وكان الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لمانشستر يونايتد، استبعد المدافع الفرنسي رافائيل فاران من التشكيل الأساسي في المباريات الأخيرة لأسباب فنية.

 

نتائج الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي

فولهام 0-1 مانشستر يونايتد.

برينتفورد 3-2 وست هام يونايتد.

بيرنلي 0-2 كريستال بالاس.

إيفرتون 1-1 برايتون.

مانشستر سيتي 6-1 بورنموث.

شيفيلد يونايتد 2-1 وولفرهامبتون.

نيوكاسل يونايتد 1-0 آرسنال.

نوتينجهام فورست 2-0 أستون فيلا.

لوتون تاون 1-1 ليفربول.

توتنهام 1-4 تشيلسي.  

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