السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

تهرب بمصافحة السيسي، رد فعل لافت من أردوغان في أول لقاء يجمعه بالأسد (فيديو وصور)

أردوغان والسيسي،
أردوغان والسيسي، فيتو

حرص الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على تجاهل نظيره السوري بشار الأسد، خلال تجمع زعماء القمة العربية الإسلامية لالتقاط الصور التذكارية للقمة المشتركة بين الدول العربية والإسلامية.

وانطلقت  القمة العربية الإسلامية المشتركة الطارئة اليوم السبت في الرياض، لبحث الأزمة القائمة في قطاع غزة، بهدف البحث عن حلول عاجلة وناجزة تنتهى الصراع الدائر هناك.

 

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والتقطت كاميرات وسائل الإعلام مشهد مصافحة الرئيس التركي، نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، فيما تجاهل الرئيس السوري  بشار الأسد، بالرغم من وقوفه إلى جوار السيسي استعدادًا لالتقاط الصور التذكارية.

وتشهد العلاقات التركية السورية حالة توتر حاد، منذ العام 2011 على خلفية دعم تركيا لجماعات معارضة للنظام السوري، التي ناصبته العداء رغم حالة الود التي كانت تجمع بين أنقرة ودمشق قبل ثورات الربيع العربي.

وجمعت القمة العربية الإسلامية المشتركة، كل التضاد في المملكة العربية السعودية، حيث شهدت أول زيارة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكذلك شهدت أول لقاء بين السيسي ونظيره الإيراني، واللقاء العابر بين أردوغان وبشار.

 

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