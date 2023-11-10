أردوغان: أيام سيئة تنتظر بنيامين نتنياهو

غزة الان، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة إن "أياما سيئة" بانتظار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أن نحو 70% من الشعب الإسرائيلي يعارضونه.

ووجه الرئيس التركي كلامه إلى الدول الغربية، من على متن الطائرة خلال رحلة عودته من أوزبكستان، قائلا: "إن كنتم صادقين بشأن وقف إطلاق النار، فاضغطوا على إسرائيل لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة"، مضيفا أنه "طالما لم تُحلّ القضية الفلسطينية، فلا يمكن الحديث عن سلام في منطقتنا والعالم، ولا عن منظومة قانون دولي بمعنى الكلمة".

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وأشار إلى أنه ناقش مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إمكانية مرور 500 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة، منوها إلى أن الولايات المتحدة تبنّت نهجا إيجابيا بشأن المسألة. كما شدد على ضرورة "زيادة الضغط على إسرائيل لضمان عبور الجرحى الفلسطينيين من غزة"، مؤكدا أن "تركيا مستعدة لاستقبال المصابين الفلسطينيين والمرضى بأمراض مزمنة في مستشفياتها لتلقي العلاج".

وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وأكد أردوغان إن بلاده تخطط بدقة للخطوات التي ستقوم بها عقب وقف إطلاق النار، وتطور معادلات لتأسيس سلام مستدام، منوها إلى أن "هدفنا ضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونقوم بجميع الخطوات اللازمة لذلك".

وأضاف أن "حركة حماس ليست مهتمة باحتجاز المدنيين كرهائن"، مشددا على ضرورة أن تكون هناك عملية تبادل، حيث يجب على إسرائيل أن تحرر الأسرى الفلسطينيين من سجونها وبسرعة، وعلى "حماس" أيضا أن تفرج عن الرهائن.

وأشار الرئيس التركي إلى أن "القرارات التي ستخرج عن قمة التعاون الإسلامي في الرياض، ستكون خطوة كبيرة لوقف القمع الإسرائيلي".

تركيا تعلن قطع العلاقات مع دولة الاحتلال

وأمس، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، إن الدول التي تتحدث دوما عن الحريات صامتة الآن تجاه المجازر التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف أردوغان: "إسرائيل انتهكت القيم الإنسانية في قطاع غزة، ويجب علينا التحدث بصوت عال لوقف إطلاق النار في غزة"، لافتا إلي أن أنقرة أرسلت 10 طائرات من المساعدات الإنسانية إلى غزة وتستعد لإرسال باخرتين.

ويوم السبت الماضي، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه.

ونقلت وسائل إعلامية تركية عن أردوغان قوله إن "نتنياهو لم يعد شخصا يمكن التحدث معه"، لكنه أضاف أن أنقرة لن تقطع علاقاتها مع إسرائيل أيضا.

وذكر أيضا: "غزة لا بد أن تكون جزءا من دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة بمجرد انتهاء حرب إسرائيل وحماس".

وشدد الرئيس التركي على أن بلاده تدعم المبادرات التي تجلب الاستقرار والسلام للمنطقة، مبرزا "لا ندعم المخططات التي تستهدف حياة الفلسطينيين وتسعى لإزالتهم من مسرح التاريخ".

وتابع: "لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان"، التي ارتكبتها.

من جهة أخرى، أشار أردوغان إلى أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر لعقد محادثات بخصوص غزة، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرياض هذا الشهر.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة.