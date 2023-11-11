خبير لبناني لـ "فيتو": خطاب نصر الله لحفظ ماء الوجه ولا يحمل أي إشارات للحرب ضد إسرائيل

قال الخبير والمحلل السياسي اللبناني، فادي عاكوم: إن الخطاب الثاني للأمين العام لـ حزب الله اللبناني حسن نصر الله، يأتي بهدف استعادة شعبيته في لبنان، بعد الخطاب الأول الذي وصفه البعض بأنه محبط ومخيب للآمال.



أهم إشارات خطاب نصر الله

وأكد فادي عاكوم، أن الخطاب الثاني لحسن نصر الله اليوم، هو لحفظ ماء الوجه، مشيرًا إلى أن حزب الله يتبع في أوامره الحرس الثوري الإيراني.



وأضاف عاكوم أن إيران أخذت قرارها منذ بداية الأزمة بعدم التصعيد والدخول مباشرة في الحرب، خشية فقدان بعض أذرعها في المنطقة في حال اندلاع مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه الخبير اللبناني بعدم وجود أي إشارات في خطاب نصر الله تشير إلى احتمال تصعيد حزب الله الحرب مع جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى حرب شاملة.



وأوضح فادي عاكوم أن التهديدات التي أطلقها حزب الله أو التي يطلها حتى جيش الاحتلال الإسرئيلي بضرب لبنان مجرد فقاعات إعلامية، لأن تل أبيب غير قادرة على فتح جديدة للحرب خارج غزة.

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، يواف جالانت، اليوم السبت، إن ما يحدث في غزة قد يحدث في بيروت، وذلك في رسالة تحذير لحزب الله اللبناني.

Advertisements



جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذر لبنان

وفي هذا السياق قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، إن الحزب زاد من عملياته النوعية ضد جيش الاحتلال على الحدود الجنوبية للبنان.



قال الأمين العام لـ حزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطاب متلفز اليوم السبت، إن هناك تطورًا نوعيًّا وكميًّا في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

الخطاب الثاني لحسن نصر الله

وأضاف نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأكد حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله: "أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًّا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد"