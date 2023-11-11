السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

ضعف المياه بمركز أبو تيج بأسيوط لمدة ٥ أيام بسبب غسيل المروق

محطات المياة، فيتو
محطات المياة، فيتو

 

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء غسيل مروق بمرشحات ابو تيج غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم  ١ لمدة ٥ ايام متتالية من الاحد ١٢ نوفمبر إلى الخميس ١٦ نوفمبر والتي من المتوقع أن تتأثر بها الأدوار العليا بمركز ومدينة أبو تيج بضعف في المياه وقت الذروة وتعاود وصولها عقب ذلك. 

 

ضعف المياه بالأدوار العليا بأبوتيج 

 

 وبناءً على تعليمات المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه أسيوط تنوه الشركة أن وصول المياه لمركز ومدينة ابو تيج سيكون ضعيف إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا وقت الذروة علما بأنه سوف سيتم تشغيل جميع البدائل. 

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مياه أسيوط تناقش موقف محطات معالجة ورفع الصرف الصحي العاطلة

استعدادا للشتا، اصطفاف معدات شركة مياه أسيوط للتأكد من جاهزيتها

 

ولذلك ترجو الشركة من العملاء بمركز أبو تيج أن تتواصل مع  قنوات التواصل  خط الساخن 125 من أى تليفون أرضى، أو من أي محمول 01280733990، أو على رقم 01285000125 والواتساب01206179891، أو الصفحة الرسمية للشركة أو موقعها أو موقعها الرسمي والمتاح على  http://ascww.org/public/
والموبيل أبليكيشن، وبرامج الــCMS  لاستقبال الشكاوى الالكترونية  على  أتم الاستعداد لتلقى أي شكوى أو  أي احتياج لسيارات مياه.

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