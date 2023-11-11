مسؤولون أمريكيون يحذرون من حرب إقليمية بسبب استمرار معاناة الفلسطينيين في غزة

حذرت صحيفة واشنطن بوست، في تقرير لها، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، من إطالة معاناة الفلسطينيين في غزة مشيرة إلى ان ذلك يهدد بالدفع نحو التطرف وزيادة احتمال حرب إقليمية.



واشنطن بوست تحذر من حرب إقليمية



ويأتي ذلك بعد التحذيرات الدولية المتكررة من اتساع دائرة الصراع خارج قطاع غزة، خاصة في ظل التصعيد من قبل حزب الله اللبناني مع جيش الاحتلال على الحدود الشماتلية لدولة الاحتلال.



وزادت وتيرة الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله اللبناني خلال الفترة القليلة الماضية مما تسبب في إلحاق الكثير من الضرر بمواقع الجيش الإسرائيلي.



وهذا ما أكده الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، في خطابه اليوم السبت، والذي قال إن هناك تطورا نوعيا وكميا في عمليات حزب الله ضد العدو الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبنان.

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الخطاب الثاني لحسن نصر الله



وذكر حسن نصر الله أنه للمرة الأولى التي يستخدم فيها حزب الله المسيرات الهجومية في الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان.

وأضاف حسن نصر الله أن حزب الله استخدم طائرات مسيرة للاستطلاع في شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي والتي كانت تعود بالمعلومات والصور لحزب الله.

وتابع الأمين العام لحزب الله اللبناني أن ما يجري في قطاع غزة من عدوان وحشي غاشم هو تطور خطير وكبير واستثنائي وهذه الجرائم تعبر عن الانتقام الاسرائيلي المتوحش.

وذكر نصر الله في خطابه اليوم: أن جرائم الاحتلال تعبر عن طبيعة الاحتلال المتوحشة وأبرز أهدافها هو إخضاع شعوب المنطقة وإسقاط إرادة المطالبة بالحقوق.

وأوضح الأمين العام لحزب الله اللبناني، أن الأحداث الجارية في غزة شاهده على حدثين كبيرين الحدث الأول هو عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الناس أهل غزة وكل ما هو مدني والحدث الثاني هو التصدي البطولي والعظيم للمقاومة الفلسطينية في مواجهة قوات العدو.

وتابع نصر الله:" أن الغريب في جرائم العدوان على غزة هو الاعتداء الفاضح والمتبنى رسميًا من قبل العدو بحجج واهية وهذه الأعداد الكبيرة من الشهداء والجرحى والمهجرين من بيوتهم والمنازل المدمرة وهذا لم يهدأ ولم يتراجع بل يزداد".

واستطرد نصر الله أنه ورد على لسان عدد من المسؤولين الصهاينة وهم يخطؤون في الحساب هم يقومون بكل هذا القتل وهذا التوحش لهدف وهو ليس انتقام والهدف هو الإخضاع ليس إخضاع أهل غزة فقط بل إخضاع شعب فلسطين وهدفه أن يقول إن كلفة المقاومة غالية وعليكم أن تتخلوا عنها.

قال الأمين العالم لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إنه لا يوجد داعم لإسرائيل في الوقت الراهن إلا الولايات المتحدة الأمريكية وتبيعتها بريطانيا.



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