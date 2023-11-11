السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الحصيلة 8 مصابين، تصادم بين سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة بسوهاج

تصادم بين سيارتين
تصادم بين سيارتين وسقط أحداهما فى ترعة

أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بنطاق مركز طهطا في محافظة سوهاج وذلك عقب اصطدامها بأخرى ملاكي أصيب قائدها بجروح خطيرة، وتم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى.

خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور أحمد عرابي وحظر سير النقل الثقيل بمحافظة الجيزة

رادارات المرور تحرر 1372 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي بإحدى الطرق بزمام قرية «بنجا» التابعة لمركز طهطا، مما أسفر عن انقلابهما ونزولهما الترعة المجاورة للطريق.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة عدد من الأشخاص كانوا بداخل السيارة الأجرة، فيما أصيب قائد السيارة الملاكي.

Advertisements

وتم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية حادث تصادم بين سيارتين انقلاب سيارة ميكروباص أمن سوهاج مديرية أمن سوهاج محافظة سوهاج

مواد متعلقة

خريطة التحويلات المرورية لتنفيذ محور أحمد عرابي وحظر سير النقل الثقيل بمحافظة الجيزة

رادارات المرور تحرر 1372 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

حبس عاطل أنهى حياة عامل لخلافات الجيرة بالدقهلية

تحويلات مرورية بعد غلق محور 26 يوليو

ضبط 37 قضية سلاح نارى و14 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

ضبط محاسب وعامل بالغربية للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في المنيا

أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية لطلبة كلية الشرطة فى مجال قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجناء (صور)

الأكثر قراءة

علاقة غير شرعية مع حماته، سيدة وشقيقها يقتلان زوجها في سوهاج

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا الأحد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

31 قرارا للقمة العربية الإسلامية المشتركة المخصصة لمناقشة العدوان على غزة، وتحفظ تونس والعراق

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

أمن الجيزة يحل لغز العثور على جثة شاب داخل جوال بجوار مزلقان ناهيا

من الحبس لـ "البراءة".. رحلة محاكمة سلمى الشيمي بالتعدي على القيم الأسرية.. 28 فيديو خادش للحياء العام وصور بملابس مثيرة للغرائز ضمن الأحراز

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 12-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

تخصيص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح الواجب على الأسرة فعله حال اكتشاف إدمان أحد أبنائهم

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية