الحصيلة 8 مصابين، تصادم بين سيارتين وسقوط إحداهما في ترعة بسوهاج
أصيب 8 أشخاص بإصابات متفرقة إثر انقلاب سيارة ميكروباص في ترعة بنطاق مركز طهطا في محافظة سوهاج وذلك عقب اصطدامها بأخرى ملاكي أصيب قائدها بجروح خطيرة، وتم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص وملاكي بإحدى الطرق بزمام قرية «بنجا» التابعة لمركز طهطا، مما أسفر عن انقلابهما ونزولهما الترعة المجاورة للطريق.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة عدد من الأشخاص كانوا بداخل السيارة الأجرة، فيما أصيب قائد السيارة الملاكي.
وتم انتشال المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية سوهاج لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
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