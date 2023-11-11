الصحة: إنشاء مقر جديد للمعامل المركزية بمدينة بدر وفق الأكواد العالمية

أكد الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان لشئون الطب الوقائي، أن المعامل المركزية بوزارة الصحة لها دور مهم في التشخيص الكثير من الأمراض والأوبئة.

وأكد وجود اهتمام كبير بتطوير المعامل المركزية سواء علي المستوي التقني أو البشري من خلال الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة

وأوضح رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة خلال فعاليات المؤتمر العلمي الخامس للمعامل المركزية بوزارة الصحة للكشف عن مستجدات التشخيص تحت مسمي الصحة الواحدة، أن الجديد في مؤتمر هذا العام مناقشة الاستعانة بالذكاء الاصطناعي ودوره الهام في مجال التشخيص

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وأشار إلى إنشاء مبنى جديد للمعامل المركزية على أعلى مستوى علمي وفقا الاكواد العالمية بمدينة بدر تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تحاليل طبية جديدة للكشف عن نواقل الأمراض

وأوضح قنديل، أن هناك نوع من التحاليل الطبية الجديدة تم استحداثها في المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان تتمثل في الفحوص المتعلقة بنواقل الأمراض بما يتماشي مع التوجهات العالمية وفقا للمتغيرات الجديدة بأحداث وسائل التكنولوجيا الحديثة.

وأكد مساعد وزير الصحة والسكان أن المؤتمر هذا العام تحت شعار الصحة الواحدة التي تشمل صحة الإنسان وما يتعلق بها ولا سيما أن هناك بعض الأمراض والفيروسات الحيوانية من الممكن أن تؤثر علي صحة الإنسان.

ومن جهتها أكدت الدكتورة نانسي الجنديئرئيس الإدارة العامة للمعامل المركزية، أن المؤتمر هذا العام يناقش مستجدات التشخيص الجديدة في المعامل المركزية واستعراض التكنولوجيا الحديثة وكيفية الاستعانة بالذكاء الاصطناعي في هذا المجال موضحة أن أهم محاور المؤتمر هذا العام ترسيخ مفهوم الصحة الواحدة «الانسان، الحيوان،النبات، والبيئة »

واضافت الجندي، أن مجمع المعامل المركزية الجديد بتوجيهات من الرئيس السيسي ومتابعة لحظية من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

نقل المعامل الي المجمع الجديد

أشارت إلى أنه من المقرر أن يتم نقل المعامل إلى المجمع الجديد قبل موعد انعقاد المؤتمر العام المقبل، وتم الانتهاء من المباني وفي مرحلة التشطيبات النهائية .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبدالله مدير المكتب الفني بالمعامل المركزية ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر يهتم بكل ما هو جديد في مجال التشخيص وكلك الذكاء الاصطناعي ودوره في مجال تشخيص الامراض وزراعة الأنسجة وكافة المجالات المتعلقة بعمل المعامل المركزية بوزارة الصحة والسكان.