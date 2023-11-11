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رياضة

الدوري الألماني، بايرن ميونخ يتقدم بثنائية هاري كين أمام هايدنهايم بالشوط الأول

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

الدوري الألماني، تقدم فريق بايرن ميونخ الألماني، بهدفين دون رد أمام هايدنهايم، في الشوط الأول فى المباراة التي تجمعهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني الممتاز.

 

أهداف مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

أحرز ثنائية بايرن ميونيخ  هاري كين في الدقائق 14 و44.

 

تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

حراسة المرمي: نوير.

الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، سار.

الوسط: لايمر، بافلوفيتش، مولر.

الهجوم: جنابري، هاري كين، ليروي ساني. 

 

 

تشكيل هايدنهايم أمام بايرن ميونخ

 

 

ترتيب بايرن ميونيخ 

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني برصيد 26 نقطة بفارق نقطتين خلف باير ليفركوزن، بينما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط.

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ويخوض البايرن المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات عقب فوزه على جالطة سراي التركي 2 / 1.

كان بايرن ميونخ قد تعرض للخروج من كأس ألمانيا عقب الخسارة أمام ساربروكن 1 / 2، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، استعاد بايرن ميونخ توازنه وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 4 / صفر في الجولة الماضية من الدوري الألمانى.

في المقابل يأمل هايدنهايم في تفادي الخسارة بنتيجة كبيرة، خاصة أن الفريق سيدخل هذه المباراة متسلحا بفوزه على شتوتجارت بهدفين نظيفين في الجولة.

بثنائية هاري كين، بايرن ميونخ يحجز مقعده في دور الـ 16 على حساب جالطة سراي

دوري أبطال أوروبا، تعادل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي سلبيا بالشوط الأول

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