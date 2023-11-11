السبت 11 نوفمبر 2023
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منوعات

تخصص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

نصف مارثون الجونة
نصف مارثون الجونة

أعلنت مدينة الجونة، إحدى المدن المتكاملة والمستدامة لشركة أوراسكوم للتنمية بمحافظة البحر الأحمر، عن انطلاق فعاليات "نصف ماراثون الجونة" في نسخته الخامسة اليوم السبت 11 نوفمبر الجاري.

جاء تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة وإشراف الاتحاد المصري لألعاب القوى، وفي إطار فعاليات مهرجان البحر الأحمر للفعاليات الرياضية.

 كما  أعلنت مدينة الجونة عن تخصيص جزء من إجمالي عائدات نصف ماراثون الجونة لمساندة جهود الهلال الأحمر في توفير المساعدات الإنسانية والإمدادات للشعب الفلسطيني.

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يتيح نصف ماراثون الجونة للمشاركين فرصة الاختيار بين مسافات مختلفة تتراوح ما بين 21 كم و10 كم و5 كم للمشاركين الكبار، و1 كم للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5-10 سنوات. 

وينطلق نصف ماراثون الجونة من مارينا أبو تيج، ليأخذ المشاركون في جولة حول المدينة، بما في ذلك وسط المدينة Downtown، مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، ومارينا أبيدوس، ومارينا فنادير، والمركز الرياضي الجديد، وملعب الجولف، والبحيرات المختلفة لينتهي السباق بالعودة إلى نقطة البداية.

أكد محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، على حرص مدينة الجونة على الاستمرار في تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية تعزيزًا لمكانتها كمركز رئيسي للأنشطة والفعاليات الرياضية المحلية والدولية، خاصةً في ظل استضافتها للعديد من الأحداث الرياضية الأخرى على رأسها بطولة الجونة الدولية للاسكواش، ومهرجان الجونة للرياضات المائية، وغيرها من الفعاليات، حيث تلعب الرياضة دورا أساسيا في تطوير المدينة وجعلها مركزًا مهما في المنطقة.

وأضاف عامر "تحرص مدينة الجونة على تطوير نصف ماراثون الجونة ووضع إضافات جديدة لمسار السباق كل عام ليتعرف المشاركون على التوسعات والتجديدات المستمرة في هذه المدينة الحيوية على ساحل البحر الأحمر كما يساهم هذا الحدث في تنشيط أنواع مختلفة من السياحة الجاذبة لمجموعات متنوعة من السائحين بمختلف احتياجاتهم.

 ويتضمن مسار الماراثون هذا العام لمسافة 21 كيلومترًا مرورًا بمارينا فنادير الجديدة، مما يمنح المشاركين الفرصة لرؤيتها قبل الافتتاح الرسمي وهي أحدث إضافة حيوية للمدينة تضم مكون سكنى وتجارى وترفيهي في مكان واحد.

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