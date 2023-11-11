السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

نقابة معلمي بني سويف تعقد مؤتمرا لدعم الرئيس السيسي في انتخابات الرئاسة

جانب من المؤتمر،فيتو
جانب من المؤتمر،فيتو

أعلنت نقابة المعلمين ببني سويف، في مؤتمرها العام بمركز ناصر، دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة، في حضور مصطفى الديب نقيب المعلمين بالمحافظة وعلى يوسف رئيس مدينة ناصر، وعدد من قيادات النقابة ومعلمي المحافظة.

 

وتناول المؤتمر إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس السيسي، وأكد الحضور على دعمهم الكامل لاستمرار عجلة التنمية وحفاظهم على استقرار البلاد، مؤكدين على دور المعلمين كحملة مشاعل النور وصونة قوية لمواجهة التحديات، خاصة في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة.

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في كلمته، أشاد مصطفى الديب، نقيب المعلمين، بالدور الوطني للمعلمين ودعا إلى تكاتفهم لمواجهة التحديات الحالية، مؤكدًا على دعم المعلمين الكامل للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى إنجازاته في مجال مكافحة الإرهاب واستعادة الأمن والأمان في مصر.

 

وشهد المؤتمر لحظة صمت تضامنًا مع ضحايا الشعب الفلسطيني في غزة تأكيدًا من نقابة المعلمين على دعمهم للقضية الفلسطينية وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهونها.

 

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