تدشين حملة بشبابها في بني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، تدشين حملة "بشبابها" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار "شباب بهوية وطنية" لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

تدشين حملة بشبابها ببني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

وقالت الدكتورة ماريا لوندي منسق عام الحملة في محافظة بني سويف، إن الحملة تم تدشينها اليوم السبت بقاعة ليلتي في حضور عدد كبير من شباب جميع مراكز المحافظة وفي تواجد لفيف من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

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وأضافت لوندي، أنه تم خلال حفل التدشين مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة بداية من الأسبوع المقبل، حيث جاء التدشين بحضور هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف.

تدشين حملة بشبابها ببني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

وأوضحت منسق عام حملة بشبابها ببني سويف، أن هدف حملة بـ«شبابها»، هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

ودعت الدكتورة ماريا لوندي، الشباب إلى المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعد هذه الأنتخابات الإستحقاق الدستوري الأول للفترة الجديدة المقبلة بالجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تبدأ داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.