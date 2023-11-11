السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تدشين حملة بشبابها في بني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

تدشين حملة بشبابها
تدشين حملة بشبابها في بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم السبت، تدشين  حملة "بشبابها" التي أطلقها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تحت شعار "شباب بهوية وطنية" لتشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

 

تدشين حملة بشبابها ببني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

 

وقالت الدكتورة ماريا لوندي منسق عام الحملة في محافظة بني سويف، إن الحملة تم تدشينها اليوم السبت بقاعة ليلتي في حضور عدد كبير من شباب جميع مراكز المحافظة وفي تواجد لفيف من الشخصيات العامة والسياسية ورجال الأزهر، وعدد من أعضاء مجلس النواب بالمحافظة. 

Advertisements

 

وأضافت لوندي، أنه تم خلال حفل التدشين مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتوعية الشباب بأهمية النزول للتصويت في الانتخابات الرئاسية، حيث من المقرر عقد ندوات توعوية للشباب في مراكز المحافظة بداية من الأسبوع المقبل، حيث جاء التدشين بحضور هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة ببني سويف.

 

تدشين حملة بشبابها ببني سويف لحث المواطنين على المشاركة السياسية

 

وأوضحت منسق عام حملة بشبابها ببني سويف، أن هدف حملة بـ«شبابها»، هو تشجيع الشباب على المشاركة الفعّالة في العملية الانتخابية الرئاسية لعام 2024، لتعزيز الوعي السياسي للشباب وتحفيزهم على المشاركة السياسية، والشعور بالمسؤولية المجتمعية والوطنية.

 

ودعت الدكتورة ماريا لوندي، الشباب إلى المشاركة بفعالية في انتخابات الرئاسة المقبلة، حيث تعد هذه الأنتخابات الإستحقاق الدستوري الأول للفترة الجديدة المقبلة بالجمهورية الجديدة، مؤكدة أن الشباب هم قوة التغيير ويجب الانضمام للعمل الفعلي في صناعة القرار.

 

 

 

الجدير بالذكر أن الانتخابات الرئاسية تبدأ داخل مصر أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل.

 

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتكثيف المتابعة للتأكد من انتظام العمل بالمدارس

شقيقان يقتلان ابن عمهما ضربا بالشوم على رأسه بسبب قطعة أرض أملاك دولة ببني سويف

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف اخبار محافظة بني سويف جامعة بني سويف أمن بني سويف ​وزارة الشباب والرياضة حملة بشبابها

مواد متعلقة

محافظ بني سويف يشدد على استمرار الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتكثيف المتابعة للتأكد من انتظام العمل بالمدارس

إزالة 107 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

محافظ بني سويف يوجه برفع درجة الاستعدادات لمواجهة تقلبات الطقس المحتملة

إصابة 3 شباب إثر انقلاب دراجة نارية على طريق منشأة كساب في بني سويف

شقيقان يقتلان ابن عمهما ضربا بالشوم على رأسه بسبب قطعة أرض أملاك دولة ببني سويف

إصابة فرقة إنشاد ديني في تصادم سيارتين بطريق دمو ببني سويف (الأسماء)

إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارة بدراجة نارية ببني سويف

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

الدوري المصري، كولر يعلن تشكيل الأهلي لمباراة الجونة

القاهرة الإخبارية تكشف مشروع البيان الختامى للقمة العربية الإسلامية

سلمى الشيمي للمحكمة: فيه واحد من إسكندرية مستقصدني وهو اللي نشر فيديوهاتي

تفاصيل لقاء الرئيس السيسي ونظيره السوري بشار الأسد بالرياض

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مستشفى الشفاء في غزة.. أقدم من كيان الاحتلال ومحاصر من كل الاتجاهات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية