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رياضة

بايرن ميونخ يفوز على هايدنهايم 4/2 ويتصدر قمة الدوري الألماني

بايرن ميونيخ، فيتو
بايرن ميونيخ، فيتو

الدوري الألماني، فاز فريق بايرن ميونخ الألماني، على نظيره هايدنهايم، بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التي جمعتهما على ملعب أليانز أرينا، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري الألماني الممتاز.

أهداف مباراة بايرن ميونخ أمام هايدنهايم

تقدم بايرن ميونيخ  الإنجليزي بثناىية هاري كين في الدقائق 14 و44 وتعادل فريق هايدنهايم عن طريق تيم كلينيست ويان نيكلاس بيست فى الدقيقتين 67 و70.

 ثم أحرز جيريرو الهدف الثالث لفرق بايرن ميونخ فى الدقيقة 72، وأضاف تشوبو موتينج الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

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تشكيل بايرن ميونخ أمام هايدنهايم


في حراسة المرمى: نوير.

في خط الدفاع: أوباميكانو، كيم مين جاي، مزراوي، سار.

في خط الوسط: لايمر، بافلوفيتش، مولر.

في خط الهجوم: جنابري، هاري كين، ليروي ساني.

تشكيل هايدنهايم أمام بايرن ميونخ 

ترتيب بايرن ميونيخ في الدوري الألماني

ويحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني برصيد 29 نقطة بينما يحتل هايدنهايم المركز الثالث عشر برصيد عشر نقاط.
وخاض البايرن المباراة بحالة معنوية مرتفعة بعد صعوده لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا، قبل جولتين من نهاية دور المجموعات عقب فوزه على جالطة سراي التركي 2 / 1.

كان بايرن ميونخ قد تعرض للخروج من كأس ألمانيا عقب الخسارة أمام ساربروكن 1 / 2، المنافس بدوري الدرجة الثالثة، استعاد بايرن ميونخ توازنه وحقق فوزًا كبيرًا على غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند 4 / صفر في الجولة الماضية من الدوري الألمانى.

في المقابل دخل هايدنهايم هذه المباراة متسلحا بفوزه على شتوتجارت بهدفين نظيفين في الجولة.

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