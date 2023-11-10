الجمعة 10 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

إصابة 3 جنود إسرائيليين في هجوم لـ حزب الله على ثكنة يفتاح قديش بلبنان

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

أصيب 3 جنود إسرائيليين، اليوم الجمعة، بعدد من الطائرات المسيرة المفخخة في لبنان، وذلك في ظل استمرار المعارك بين حزب الله وجيش الاحتلال.

 

حزب الله يهاجم قوات إسرائيلية 


ومن جابنه أعلن حزب الله اللبناني اليوم عن استهدافه عددا من المواقع التابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الطائرات المسيرة.


وجاء في البيان الصادر عن حزب الله:"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييدًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفذت المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة 15:15 من بعد ظهر يوم الجمعة 10-11-2023 هجومًا ضد قوات ‏الاحتلال الإسرائيلي بواسطة ثلاث مسيرات هجومية".

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وأضاف حزب الله في بيانه: فاستهدفت الأولى ثكنة يفتاح قديش ( قرية ‏قدس اللبنانية المحتلة ) فيما استهدفت الطائرتان الاخريان تجمعا مستحدثا في شرق مستعمرة ‏حتسودت يوشع (قرية النبي يوشع اللبنانية المحتلة) وحققوا فيهما إصابات مؤكدة.


كشف تقرير لصحيفة يديعوت أحرونوت العبرية اليوم الجمعة، أن أكثر من 100 جندي إسرائيلي أصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء العملية البرية شمالي قطاع غزة قبل أسبوعين.

 

إصابات جيش الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي على غزة

وقال التقرير العبري: “أصيب نحو 250 جنديا خلال العملية البرية، وأن أكثر من 100 منهم في حالة خطيرة”. 


وأضافت، أن "الأسباب الرئيسية لمقتل الجنود هي الإصابة المباشرة بالنيران أو نتيجة شظايا أو الصواريخ المضادة للدبابات".


وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن مقتل جندي خلال المعارك شمال القطاع الليلة الماضية، ما يرفع عدد قتلاه في غزة إلى 38.


وأشار في بيان، إلى مقتل 354 جنديا وضابطا إسرائيليا، منذ بدء عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر الماضي.


من ناحية أخرى، أطلقت عناصر المقاومة الفلسطينية، منذ قليل، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه تل أبيب ووسط إسرائيل.

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صحيفة عبرية تكشف عدد قتلى ومصابي جيش الاحتلال منذ بدء طوفان الأقصى

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حزب الله جيش الاحتلال حزب الله يهاجم قوات إسرائيلية الطائرات المسيرة غزة لبنان

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