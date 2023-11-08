دوري أبطال أوروبا، تعادل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي سلبيا بالشوط الأول
دوري أبطال أوروبا، تعادل فريق بايرن ميونخ الألماني ونظيره جالطة سراي التركي سلبيا بالشوط الأول خلال لقائهما في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
توخيل يعلن تشكيل بايرن ميونخ أمام جالطة سراي
وأعلن توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن تشكيل فريقه لمواجهة جالطة سراي التركي، في الجولة الرابعة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا
حراسة المرمى: نوير
خط الدفاع: نصير مزراوي - اوبيمكانو - كيم مين جاي - ألفونسو ديفيز
خط الوسط: يوزوا كيميتش - جوريتزكا - جمال موسيالا
خط الهجوم: ليروي ساني - كينجسلي كومان - هاري كين
ترتيب بايرن ميونخ وجالطة سراي
ويدخل بايرن ميونخ الألماني متصدرا قمة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد الفوز على مانشستر يونايتد وكوبنهاجن الدنماركي وجالاتا سراي، فيما يحتل جالطة سراي المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي
وتنقل مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة من عمر منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، علي مجموعة قنوات، beIN Sports" القطرية التي تمتلك الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات البطولة الأوروبية.
وتبث المباراة عبر قناة beIN Sports HD 5.
وكان بايرن ميونخ حقق الفوز علي جالطة سراي في الجولة الثالثة بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا بنتيجة 3-1.
وحقق فريق بايرن ميونخ، مؤخرا فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا دورتموند بنتيجة 4-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين بكلاسيكو ألمانيا، فى قمة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني موسم 2023 / 2024.
ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 26 نقطة، بفارق نقطتين فقط خلف باير ليفركوزن المتصدر، فيما يحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 21 نقطة.
وودع العملاق البافارى في وقت سابق بطولة كأس ألمانيا عقب خسارته المفاجئة أمام ساربروكن 1 / 2 في الدور الثاني من البطولة.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية