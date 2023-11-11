غارات إسرائيلية جديدة على غزة واستهداف لمستشفيات القطاع

شهد قطاع غزة اليوم غارات اسرائيلية جديدة واستهداف مستمر لمستشفيات القطاع، وذلك حسبما أفادت مواقع اخبارية.

وجاء ذلك الاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع القمة العربية الإسلامية المشتركة الغير عادية بشكل استثنائي التي تستضيفها مدينة الرياض اليوم بشأن الاوضاع في غزة.

وتأتي القمة العربية استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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واليوم السبت، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لا سيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

وأعلن مسؤولون طبيون أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة في محيط مجمع الشفاء، ولا يمكن إخراج جثامين القتلى من أجل دفنهم.

وبحسب المسؤولين، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور ومناطق عدة بمدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالا مباشرا في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن انتشال جثث سبعة قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما تحدث عمال إنقاذ عن ضحايا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتحدثت المصادر عن مقتل ستة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وأفادت المصادر بانتشال ثلاثة قتلى وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل سكني غرب مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، كما تم قتل أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي مماثل على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.

واشتدت عمليات القصف الإسرائيلي على المستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة في الساعات 24 الماضية، حيث أصيب العديد منها بشكل مباشر.

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