السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

غارات إسرائيلية جديدة على غزة واستهداف لمستشفيات القطاع

مستشفي الشفاء بغزة،
مستشفي الشفاء بغزة، فيتو

شهد  قطاع غزة اليوم غارات اسرائيلية جديدة واستهداف مستمر لمستشفيات القطاع، وذلك حسبما أفادت مواقع اخبارية.

 وجاء ذلك الاستهداف المستمر من قبل قوات الاحتلال تزامنا مع القمة العربية الإسلامية  المشتركة الغير عادية بشكل استثنائي التي تستضيفها مدينة الرياض اليوم بشأن الاوضاع في غزة.

وتأتي  القمة العربية  استشعارا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موحد يعبر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

Advertisements

واليوم السبت، أفادت مصادر فلسطينية بمقتل وإصابة عشرات الفلسطينيين، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته الجوية والمدفعية في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وقالت المصادر، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الجيش الإسرائيلي واصل هجماته الجوية والمدفعية في محيط عدة مستشفيات رئيسية بمدينة غزة وشمالها، لا سيما مجمع الشفاء الطبي الأكبر في القطاع.

وأعلن مسؤولون طبيون أن سيارات الإسعاف عاجزة عن الحركة في محيط مجمع الشفاء، ولا يمكن إخراج جثامين القتلى من أجل دفنهم.

وبحسب المسؤولين، استهدفت غارات إسرائيلية مبنى العيادات في مجمع الشفاء الطبي، في وقت تستمر فيه الاشتباكات العنيفة بين مقاتلين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في محاور ومناطق عدة بمدينة غزة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته تعمق توغلها وتخوض قتالا مباشرا في مخيم الشاطئ للاجئين ومحاور أخرى في مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية عن انتشال جثث سبعة قتلى جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، فيما تحدث عمال إنقاذ عن ضحايا آخرين لا يزالون تحت الأنقاض.

وتحدثت المصادر عن مقتل ستة أشخاص جراء غارة إسرائيلية على منزل غرب مخيم النصيرات للاجئين وسط القطاع.

وأفادت المصادر بانتشال ثلاثة قتلى وعدد من المصابين جراء قصف إسرائيلي لمنزل سكني غرب مخيم جباليا للاجئين شمال غزة، كما تم قتل أربعة أشخاص في قصف إسرائيلي مماثل على منزل في مخيم البريج للاجئين وسط القطاع.
 واشتدت عمليات القصف الإسرائيلي على المستشفيات في مدينة غزة ومحافظة شمال غزة في الساعات 24 الماضية، حيث أصيب العديد منها بشكل مباشر. 

رئيس وزراء باكستان في رسالة إلى العالم: أنقذوا غزة

المفوض العام للأونروا: جيش الاحتلال دفع أهالي غزة إلى مكان لا يرقى للحياة الكريمة

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.


 

إسرائيل الأراضي الفلسطينية القمة العربية الإسلامية القمة العربية غزة

مواد متعلقة

الرئيس الصومالي أمام القمة العربية الإسلامية: العالم وشعوبنا تشاهدنا ويطالبوننا بموقف

القمة العربية الإسلامية: ندعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

موديست يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك الجونة

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

خبيرة ترسيم حدود تكشف الكنز، أكثر من 52 منجم ذهب في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

تخصص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية