السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

رئيس وزراء باكستان في رسالة إلى العالم: أنقذوا غزة

رئيس وزراء باكستان،
رئيس وزراء باكستان، فيتو

قال رئيس وزراء باكستان، أنوار الحق كاكار، في كلمته اليوم السبت أمام القمة العربية الإسلامية الطارئة بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، أطالب العالم الحرب بالعمل على وقف إطلاق النار في غزة،  وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل، لإنقاذ سكان القطاع.

ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة من الأطفال والنساء 

وفي السياق ذاته قال فيليب لازريني المفوض العام لوكالة الأونروا، في كلمتة اليوم السبت، أمام القمة العربية الإسلامية حول غزة المعقدة في الرياض، : "إن  الشهر الماضي كان مؤلمًا لنا جميعًا، فنعت الأونروا ووكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، قرابة مائة زميل قضوا نهبهم في قطاع غزة".
وأضاف فيليب لازريني: "لقى أكثر من 10 آلاف شخص في فلسطين وغزة حتفهم، ومعظمهم من النساء والأطفال، إذ دفعت القوات الإسرائيلية الكثير من أهالي غزة، إلى مكانًا لا يرقى للمعايير الحقيقية للحياة الكريمة".

وتابع المفوض العام لوكالة الأونروا في كلمته: "أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة".

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كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي 

وفي السياق ذاته ذكر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.

وأضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكت الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة. 

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القمة العربية الإسلامية: ندعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

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إسرائيل توجه طلبا للقادة العرب تزامنا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية

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