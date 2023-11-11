رئيس قرغيزستان: تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الحل الوحيد لإنهاء العنف في غزة

القمة العربية الإسلامية، قال رئيس قرغيزستان صدير جاباروف، اليوم السبت، نؤمن أن الحل الوحيد الذي يلبي تطلعات الفلسطينيين هي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.



رئيس قرغيزستان يطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

ودعا رئيس قرغيزستان مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لإنهاء العنف في قطاع غزة.



وكان في استقبال رئيس قرغيزستان، لدى وصوله إلى السعودية اليوم، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة ألوقيبك ماريبوف، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

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أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدين جرائم إسرائيل

وفي السياق ذاته ذكر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.



و أضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة.

