السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

رئيس قرغيزستان: تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الحل الوحيد لإنهاء العنف في غزة

القمة العربية، فيتو
القمة العربية، فيتو

القمة العربية الإسلامية، قال رئيس قرغيزستان صدير جاباروف، اليوم السبت،  نؤمن أن الحل الوحيد الذي يلبي تطلعات الفلسطينيين هي تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.


 رئيس قرغيزستان يطالب بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة

ودعا رئيس قرغيزستان مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لإنهاء العنف في قطاع غزة.
 

وكان في استقبال رئيس قرغيزستان، لدى وصوله إلى السعودية اليوم، في مطار الملك خالد الدولي، الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي، وسفير جمهورية قرغيزستان لدى المملكة ألوقيبك ماريبوف، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

Advertisements

 

أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يدين جرائم إسرائيل 

وفي السياق ذاته ذكر حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن القمة العربية الإسلامية تنعقد في ظروف مؤلمة، ونؤكد رفضنا لكل ما يحدث من إسرائيل في غزة، ونطالب بوقف فوري لكل العمليات العسكرية، وإطلاق مسارات إنسانية.


و أضاف حسين إبراهيم خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية، أن تلك الكارثة تثبت فشل مجلس الأمن الدولي في وقف الانتهاكات الإسرائيلية، وازدواجية المعايير الدولية في التعاطي مع التطورات في غزة، ونطالب بإرسال المساعدات الطبية اللازم، وضرورة تحميل الجاني الإسرائيلي مسؤولية الانتهاكات بقطاع غزة.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفلسطينيين الأمم المتحدة مجلس الامن غزة القمة العربية القمة العربية الإسلامية

مواد متعلقة

القمة العربية الإسلامية: ندعم كل ما تتخذه مصر لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة

رضا فرحات: كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية وضعت المجتمع الدولي أمام مسئولياته

إسرائيل توجه طلبا للقادة العرب تزامنا مع انعقاد القمة العربية الإسلامية

نحن أصحاب الأرض، أبو مازن يوجه كلمه لإسرائيل أمام القمة العربية الإسلامية

الأكثر قراءة

مشاهدة لقاء الأهلي والجونة في الدوري المصري بث مباشر

شاهد، بث مباشر مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

الحكومة تقرر إيقاف بطاقات التموين لـ53 ألف مواطن

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

موديست يسجل الهدف الأول لـ الأهلي في شباك الجونة

تشغيل قطار جديد من طنطا للقاهرة لخدمة الطلاب

خبيرة ترسيم حدود تكشف الكنز، أكثر من 52 منجم ذهب في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

تخصص جزء من إيرادات نصف ماراثون الجونة لدعم الشعب الفلسطيني

توقعات الأبراج، حظك الأحد 12-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

اعترف بالجريمة واكتشفوا براءته بعد 35 سنة في السجن

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني في البنك المركزي المصري

استقرار أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم 11-11-2023

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

المصري هاني عتيبة.. أول شخصية غير إنجليزية يترأس الكلية الملكية للأطباء في بريطانيا (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

طلب الدعاء من الغير لا يجوز في هذه الأحوال

ما حكم تأجيل الحمل مدة بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟ الإفتاء تجيب

أدعية الرزق من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية