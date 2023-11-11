السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

حبس عاطل أنهى حياة عامل لخلافات الجيرة بالدقهلية

حبس عاطل،فيتو
حبس عاطل،فيتو

ضبطت أجهزة الأمن بقطاع الأمن العام، عاطلا بالدقهلية لقيامه بالتعدى على آخر بسلاح أبيض وإحداث إصابته التى أودت بحياته وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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تلقى مركز شرطة ميت غمر بمديرية أمن الدقهلية اخطارًا من إحدى المستشفيات بإستقبالها عامل مقيم بدائرة المركز إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر ووفاته متأثرًا بإصابته.

وبالفحص تبين قيام عاطل " له معلومات جنائية "، مقيم بدائرة المركز بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواة" وإحداث إصابته التى أودت بحياته نتيجة مشادة نشبت لخلافات سابقة بينهما.
 

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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