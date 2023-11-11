السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط 37 قضية سلاح نارى و14 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

ضبط 37 قضية سلاح
ضبط 37 قضية سلاح نارى و14 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان،فيتو

واصل  قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط–أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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 أسفرت جهودها عن ضبط 37 قضية سلاح نارى و14 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط

مديرية أمن أسيوط
ضبط 37 قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (15 بندقية آلية-16 بندقية خرطوش- 18فرد محلى –3 طبنجات- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (37متهم لـ26منهم معلومات جنائية")
 

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 ضبط 6 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدرى"الحشيش، الشابو") بحوزة (6 متهمين لـ4 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ 432 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان 
ضبط  4  قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,600كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت5 كيلو جرام –كمية من مخدرى"الهيروين، الشابو") بحوزة 5متهمين "لـهم معلومات جنائية" و3 فرد محلى وعدد من الطلقات النارية وتنفيذ (834) حكم قضائى متنوع.


مديرية أمن دمياط
 

ضبط  4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو  وزنت 9 كيلو جرام–كمية من مخدر الهيروين- عدد من الأقراص المخدرة-بندقية خرطوش- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 9 متهمين لـ 8 منهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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مديرية أمن اسيوط مديرية أمن أسوان مديرية أمن دمياط قطاع الأمن العام

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