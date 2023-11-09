الخميس 09 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

لجان الدعاية الانتخابية تبدأ عملها لرصد مخالفات حملات المرشحين

المستشار حازم بدوي
المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،فيتو

بدأت لجان رصد مخالفات الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2024 عملها، اليوم الخميس، والصادر بها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 23 لسنة 2023، لرصد مخالفات الدعاية الانتخابية.

لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية 

وتضمن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات تشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية بجمهورية مصر العربية وفقا للكشوف المرفقة. 

وتضطلع تلك اللجان بمهمة رصد الوقائع التي تقع بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون، أو قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية التي تقع بنطاق كل محافظة، وذلك اعتبارا من يوم الخميس الموافق 9 نوفمبر 2024. 

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وتعد هذه اللجان تقريرا تتضمن رصدا لما تكشفه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مثبت بها حصرا للوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبيها كلما أمكن ذلك. 

ووفقا للقرار، يقوم الجهاز التنفيذي بإعداد مذكرة بما تتضمنه هذه التقارير من مخالفات، لعرضها على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لإعمال شئونه. 

بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين 

وبدأت فترة الدعاية الانتخابية، اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، وتتوقف بالنسبة لانتخابات المصريين بالخارج اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة يوم الأربعاء الموافق 29 نوفمبر المقبل، ويكون توقفها بالنسبة للانتخابات في الداخل اعتبارا من الساعة الثانية عشر صباحا يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر 2023.

الدعاية الانتخابية 

وتكون الدعاية الانتخابية عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

محظورات الدعاية الانتخابية  

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات. 

ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال التالية:  يجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية:- 

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين.

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 

5-استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة، والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية. 

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.

10- يحظر على المرشح تلقى أية مساهمات أو دعم نقدى، أو عينى للحملة الانتخابية من أى شخص اعتبارى مصرى، أو شخص طبيعى أو اعتبارى أجنبى، أو من أية دولة، أو جهة أجنبية، أو منظمة دولية، أو أية جهة يسهم فى رأس مالها شخص أجنبى.

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