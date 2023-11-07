المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

المثلث الذهبي، عرضت برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مشروع المثلث الذهبي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى.

تفاصيل مشروع المثلث الذهبي

ويقع مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان، ويضم مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

مشروع المثلث الذهبي يقام على 6 مراحل تستغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، كما أنه سيتم إنشاء عاصمة للمثلث الذهبي تبعد عن قنا بمسافة 100 كيلو متر.

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وعرض التقرير: انه من المنتظر أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إنه في ضوء استراتيجية الدولة في الاستفادة من كل منطقة في الجمهورية والبحث عن الموارد الطبيعية والامكانات الاقتصادية المصرية، كان هناك قرار إنشاء منطقة المثلث الذهبي، مثل قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة المثلث الذهبي تقع ما بين البحر الأحمر ونهر النيل، ويخدمها ثلاثة مطارات وهم: "مرسى علم - أسوان - الغردقة"، بجانب ميناء سفاجا.

وأشار الدكتور محمد الشوادفي إلى أن رؤية الدولة أن تقيم منطقة مثل العاصمة الإدراية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات إليها وتوفير العملة الصعبة، وهذا هو اتجاه الدولة.