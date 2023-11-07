الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

مشروع المثلث الذهبي،
مشروع المثلث الذهبي، فيتو

المثلث الذهبي، عرضت برنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، تقريرًا حول مشروع المثلث الذهبي، والذي يعد من أهم المشروعات القومية الاقتصادية الكبرى.

تفاصيل مشروع المثلث الذهبي

ويقع مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية على مساحة تزيد عن 2.2 مليون فدان، ويضم مناطق صناعية وتعدينية وسياحية وزراعية وتجارية.

مشروع المثلث الذهبي يقام على 6 مراحل تستغرق المرحلة الأولى منها 5 سنوات، كما أنه سيتم إنشاء عاصمة للمثلث الذهبي تبعد عن قنا بمسافة 100 كيلو متر.

Advertisements

وعرض التقرير: انه من المنتظر أن يحقق المشروع عوائد سنوية للدولة تتراوح بين 6 و8 مليارات دولار سنويا.

ومن جانبه قال الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، إنه في ضوء استراتيجية الدولة في الاستفادة من كل منطقة في الجمهورية والبحث عن الموارد الطبيعية والامكانات الاقتصادية المصرية، كان هناك قرار إنشاء منطقة المثلث الذهبي، مثل قرار إنشاء المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن منطقة المثلث الذهبي تقع ما بين البحر الأحمر ونهر النيل، ويخدمها ثلاثة مطارات وهم: "مرسى علم - أسوان - الغردقة"، بجانب ميناء سفاجا.

وأشار الدكتور محمد الشوادفي إلى أن رؤية الدولة أن تقيم منطقة مثل العاصمة الإدراية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، لجذب الاستثمارات إليها وتوفير العملة الصعبة، وهذا هو اتجاه الدولة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المثلث الذهبي مشروع المثلث الذهبي المشروعات القوميه مشروع المثلث الذهبي في الصحراء الشرقية عوائد مشروع المثلث الذهبي

مواد متعلقة

وزير الصناعة يستعرض تطورات مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية

الأكثر قراءة

رسالة علاء مبارك للاحتلال تثير الغضب، والنشطاء يردون: أصبح عندي الآن بندقية

أحمد فتوح يخطط لفسخ تعاقده مع الزمالك، اعرف التفاصيل

عفاريت تل أبيب، قوات الاحتلال تلجأ إلى الأحجبة والتمائم في مواجهة المقاومة الفلسطينية..وأستاذ إسرائيليات: عائلات الرهائن تستعين بالحاخامات لتحرير ذويهم

جنرال أمريكي سابق: أردوغان الوحيد في الشرق الأوسط القادر على تدمير إسرائيل

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

الحكومة تكشف حقيقة زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعي والسرفيس بالمحافظات

المثلث الذهبي، مشروع الدولة الجديد لتحقيق 8 مليارات دولار سنويا (فيديو)

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

أنجبت طفلا واحدا، ولكنها أم لـ 22، وتخطط لتحقيق الرقم 100

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

"كاتي بيري" تكشف وجود خلافات بين دوق ودوقة ساسكس (فيديو)

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 7-11-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، سعر البصل يسجل ارتفاعا جديدا في سوق العبور

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 7-11-2023 في بداية التعاملات

سعر النحاس في السوق مساء اليوم الثلاثاء 7-11-2023

الجنيه يحافظ على قيمته مقابل اليوان الصيني في البنك المركزي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

7 معلومات عن مخيم المغازي.. المجزرة الجديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يقع الطلاق في حال التلفظ به مع عدم تطهر الزوج والزوجة من الجماع؟.. الإفتاء ترد

تفسير حلم الفستان القصير في المنام وعلاقته بترك الأمور المحرمة والمعاصي

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 7 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية