السبت 11 نوفمبر 2023
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حوادث

ضبط محاسب وعامل بالغربية للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى

النقد الاجنبى،فيتو
النقد الاجنبى،فيتو

 تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط  محاسب بدائرة مركز شرطة السنطة وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية").


كما ضبط عامل بدائرة مركز شرطة زفتى.. وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية").
 

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ضبط محاسب وعامل بالغربية للإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى.

 

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

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