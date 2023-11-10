رئيس جامعة سوهاج يتابع الحالات المصابة في حادث الطريق الصحراوي الغربي

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، منذ قليل، زيارة تفقدية للاطمئنان على الحالات المصابة نتيجة تعرضهم لحادث سير علي الطريق الصحراوي الغربي، حيث تم نقلهم للمستشفى الجامعي القديم، وعددهم ٧ حالات مصابة.

والتقى رئيس الجامعة، بالمصابين واطمأن عليهم من خلال الأطباء المعالجين، والإطلاع على التقارير الطبية عن الحالة الصحية لهم، والتأكد من توافر كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم.

وأوضح الدكتور مجدي القاضي رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية أن المستشفي الجامعي استقبل ٧ حالات مصابة، حيث تنوعت الحالات بين كدمات وكسور وجروح متفرقة، مؤكدًا على استقرار حالات المصابين الصحية.

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وأعرب المصابون عن شكرهم وتقديرهم للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي بالمستشفى الجامعي نظرًا للخدمة الطبية والعلاجية المتميزة التي جرى تقديمها والرعاية الكاملة لهم على كافة المستويات، فضلًا عن الدعم النفسي المقدم من قبل المسئولين.