السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

وكيل تعليم بني سويف يوجه بتكثيف المتابعة للتأكد من انتظام العمل بالمدارس

محمد عبد التواب،
محمد عبد التواب، وكيل تعليم بني سويف، فيتو

 عقد محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف، اليوم السبت، اجتماعًا عبر تقنية "فيديو كونفرانس" لمديرو ووكلاء الإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط بالمدارس، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، وتعليمات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ بني سويف.

 وتناول الاجتماع توجيهات وكيل الوزارة لمديرو ووكلاء الإدارات التعليمية بضرورة متابعة سير العملية التعليمية وتحقيق الانضباط في المدارس، موجهًا بتضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لتحسين جودة التعليم، مشددًا على تكثيف المتابعات الميدانية للقيادات والموجهين بالإدارات للتأكد من انتظام العمل بالمدارس.

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 وأكد وكيل الوزارة أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتجهيز القاعات الدراسية، مع تعظيم دور المنصات والقنوات التعليمية. كما شدد على ضرورة تحية العلم أثناء طابور الصباح، وتعزيز قيم المواطنة والانتماء للوطن بين الطلاب.

 

وفي ختام الاجتماع، وجّه وكيل الوزارة بتقديم الدعم وتذليل العقبات أمام مديري المدارس خريجي مبادرة 1000 مدير. 

وأكد ضرورة الاستفادة من قدراتهم لتعزيز العملية التعليمية وتحقيق التغيير المنشود.

 

إدارة سمسطا التعليمية ببني سويف

وفي سياق متصل، زار عصام أبو عرب، مدير عام إدارة سمسطا التعليمية وأحمد حمدان، مدير التعليم الابتدائي بالإدارة، مدرسة محمود فهمي الابتدائية للبنين في الفترة الصباحية بقرية الشنطور، لمتابعة سير العمل بالمدرسة.

 

وحضر مدير الإدارة تابور الصباح وتفقد العملية التعليمية داخل الفصول، وفحص المعامل والمكتبة، بالإضافة إلى متابعة ممارسة الأنشطة، حيث تأتي هذه الزيارة والمتابعة بعد أسبوع تقريبًا من آخر زيارة، بهدف الوقوف على ما تم تنفيذه بناءً على الملاحظات التي تم رصدها في الزيارة السابق.

 

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