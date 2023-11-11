كاتب تركي: الاحتلال يتكبد خسائر فادحة وأمريكا حذرت إسرائيل من دخول غزة

حرب إسرائيل على غزة، كشف الكاتب التركي محمد كانبكلي، عن الخسائر التي تكبدها الاحتلال الإسرائيلي، في حربه الغاشمة على قطاع غزة.

كاتب تركي يكشف خسائر إسرائيل

وعن حرب إسرائيل على غزة، أكد كانبكلي أن إسرائيل تخسر يوميا مليار و٢٠٠ مليون دولار، وأن طول أمد الحرب يضغط عليها، وخاصة مع زيادة عدد القتلى في صفوف جنود الاحتلال بسبب التوغل باتجاه المناطق السكنية.

خسائر اسرائيل عسكريا، فيتو

وكشف الكاتب التركي محمد كانكلي عن الخسائر العسكرية الفادحة التي يتعرض لها الاحتلال الإسرائيلي فقال: "من يشاهد الحرب في غزة من منظور عسكري سيرى العجب العجاب".

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الاحتلال يخسر مليار و٢٠٠ مليون دولار يوميا



وعدد كانبكلي خسائر الاحتلال الإسرائيلي فقال: “سأختصرها لكم، إسرائيل تخسر يوميا قرابة مليار و200 مليون دولار ويضغط عليها عامل الوقت بشكل كبير، أضف إلى ذلك ازدياد كبير في عدد قتلاها كلما توغلت باتجاه المناطق السكنية",

وأضاف الكاتب التركي أن “كتائب القسام عامل الوقت بصالحها وتملك نفسا طويلا لكن يضغط عليها عامل “معاناة المدنيين جراء الحصار والقصف الإسرائيلي"

اسرائيل وقعت في أخطاء كارثية



وأكد دكتور محمد كانبكلي أن “اسرائيل وقعت بأخطاء كارثيه في هذه الحرب لم تقع فيها حتى الجيوش البدائيه، وخسائر اسرائيل أكبر مما تصورنا"

خسائر اسرائيل من الاجتياح البري، فيتو

وتابع كانبكلي قائلا: “ اسرائيل لجأت إلى حرب بروبجاندا عسكريه رهيبه من اجل رفع معنويات جنودها"

وقال الكاتب التركي “ تخيلوا قبل يومين اعلنوا دخولهم مركز مدينة غزه وهم لازالوا في الاطراف، قد يقول أحدكم... ربما ستدخل اسرائيل مركز غزه"

وأضاف “فعلا هذا صحيح وقد دخلته ثلاث مرات خلال الايام الماضيه بقوات خاصه ثم انسحبت بعد مخاطره لم تكن بالحسبان"

وعن دخول جيش الاحتلال لمركز غزة، قال كانبكلي “ دخول الجيش الإسرائيلي لمركز غزه يعني تمشيط قرابة 50 ألف منزل، وهذا يعني ان الجنود الإسرائيليين سيبتعدون عن أماكن الحمايه المدرعه وينزلون على الارض للتمشيط داخل المباني السكنية، وهذا يعني مضاعفة الارقام المعلنه للجيش الإسرائيلي"

أمريكا نصحت إسرائيل بعدم غروزني



وعلق الكاتب التركي قائلا: "كانت نصيحة القائد الامريكي الذي احضروه ثم غادر غاضبا، حاصروا غزه من كل الاطراف، لكن احذروا لا تقتحموا المدن السكنيه.في المدن السكنيه سيتساوى الجنود الإسرائيليين مع افراد كتائب القسام في مواجهات فرديه، أي سيتم تحييد سلاح الطيران وسيصبح تأثير الدبابات 10% فقط"

وقال كانبكلي “أقرب مثال هو محاولة الجيش الإسرائيلي مرتين دخول جباليا بعد قصفها بالطيران وفي كل مره يتكبدون خسائر فادحه وينسحبون"

وتساءل كانبكلي قائلا: "هل تعلمون أن معظم القوات الأمريكية التي تم قتلها في أفغانستان لم تكن من القوات المهاجمه

بل كانت من القوات القادمه للدعم اللوجستي للقوات المتقدمه وهذا ما سيتم تنفيذه في حالة التقدم نحو المناطق السكنيه"

واختتم الكاتب التركي قائلا: "إسرائيل حرفيا تطبق اخطاء الروس جروزنيي، "باختصار المعارك الحقيقيه لم تبدأ بعد "