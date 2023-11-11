السبت 11 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

كتائب القسام تقصف موقع مارس العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون

كتائب القسام، فيتو
كتائب القسام، فيتو

 أعلنت كتائب القسام قصفها لموقع "مارس" العسكري بقذائف الهاون بحسب ماذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قصف إسرائيلي متواصل

وتدخل الحرب الإسرائيلية المستعرة ضد فلسطين يومها ال 36 حيث اُستشهد عشرات المواطنين، وأُصيب آخرون، في قصف إسرائيلي متواصل على مناطق متفرقة في قطاع غزة، برا، وبحرا وجوا، وسط محاصرة لآلاف الجرحى والنازحين لمربع المستشفيات بمدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، بأن طائرات الاحتلال قصفت منزلا لعائلة بدوان غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد ستة مواطنين، واصابة العشرات.

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طواقم الإسعاف والدفاع المدني

وانتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني 7 شهداء وعشرات الجرحى من منزل منير الكحلوت بمشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جراء استهدافه من طائرات الاحتلال، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما استشهدت مواطنة، وأصيب عشرات المواطنين، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة حمدان بالقرب مسجد المجاهدين في منطقة المعسكر غرب خان يونس.

الطائرات الحربية الإسرائيلية

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلا يعود لمواطن من عائلة فياض شرق بلدة القرارة شمال خان يونس، والحديث عن إصابات.

وتواجه سيارات الإسعاف صعوبة بالغة في نقل الجرحى وجثامين الشهداء، بسبب استمرار القصف الإسرائيلي على عديد المناطق في قطاع غزة.

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غزة حماس كتائب القسام الاحتلال

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