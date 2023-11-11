محافظ بني سويف يشدد على استمرار الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على ضرورة استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية في إطار جهود ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة المواطنين، وذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وتبين من تقرير الجهود المشتركة بين مديرية التموين والجهات المعنية الأخرى، مثل مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية، والتي تهدف إلى تحقيق الانضباط في الأسواق وضمان صحة وسلامة المواطنين، وتم تنظيم وتوفير سيارات متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتم متابعة تنفيذ مبادرات لخفض أسعار السلع.

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وخلال الحملات التفتيشية، تم تحرير عدة مخالفات تموينية في المخابز البلدية، بما في ذلك إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وخبز ناقص الوزن، وتم أيضًا مراقبة صرف المقررات التموينية للبدالين، وتحرير محاضر ضد تجار تموينيين غير ملتزمين بالشروط.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 96 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 26 محضرًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 17 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 16 محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 10 محضرًا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 14 محضر لعدم صرف بون للمواطنين، و5محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضرًا لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و6 محاضر للتصرف في 475 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

في سياق متصل، شملت الحملات اليومية تحرير محاضر للمسئولين عن محلات بيع المواد الغذائية لحيازتهم وعرضهم لسلع منتهية الصلاحية، وتم أيضًا التحفظ على كميات كبيرة من المواد المخالفة، مع مراقبة مستمرة للأسواق والتصدي للممارسات غير القانونية في مجال المواد البترولية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار الحفاظ على إستقرار الأسواق والحد من التلاعب في أسعار السلع الأساسية، بما يخدم مصلحة المواطنين في محافظة بني سويف.