السبت 11 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 107 حالات تعد في المهد على الأراضي الزراعية ببني سويف

ازالة تعديات ببني
ازالة تعديات ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، اليوم السبت، عن إزالة 107 حالات تعد على الأراضي الزراعية في المهد ضمن حملة إزالات مكبرة على مستوى القرى والمدن.

 

محافظ بني سويف

ويواصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف متابعته لسير العمل في ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، التي تم تنفيذها يوم أمس، والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بحسم في هذا الملف الحيوي من خلال استمرار حملات الإزالة، مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.

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إزالة تعديات ببني سويف

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،وبإشراف ومتابعة من السكرتير العام"اللواء حازم عزت" تواصل الجهات التنفيذية تنظيم حملاتها المكثفة للحفاظ على مساحة الأرض الزراعية، والتصدي لأي محاولة تشوين مواد بناء أو حفر أساسات أو أي شكل من أشكال التعدي عليها بكل حسم، حيث تمكنت تلك الحملات " أمس" من إزالة 107 حالة تعد على إجمالي تقدر بنحو 3 أفدنة، خلال الفترتين الصباحية والمسائية من يوم أمس، بكافة قرى ومدن المحافظة، واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة في هذا الشأن.

 

وجدد المحافظ تأكيداته على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأرض الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، ولضمان عدم تكرار حالات التعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو أية أعمال بناء مخالفة.

 

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