الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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محافظات

بسمة رمضان، طالبة من بني سويف تفوقت على العرب والأفارقة في رفع الأثقال

وكيل تعليم بني سويف
وكيل تعليم بني سويف يكرم الطالبة بسمة رمضان، فيتو

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، عن تفوق الطالبة "بسمة رمضان عبد الوهاب" على العرب والأفارقة وحصولها على 6 ميداليات ذهبية وفضية في لعبة رفع الأثقال.

 

ومن جانبه، كّرم محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، الطالبة "بسمة رمضان عبد الوهاب" بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة محمد فريد الإعدادية ببني سويف، عقب حصولها على 6 ميداليات "5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية" في بطولة العرب والأفارقة في لعبة رفع الأثقال، والتي جرت منافساتها في استاد القاهرة خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الماضي.

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وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، بالأداء المميز للطالبة "بسمة رمضان" وتحقيقها هذا العدد الكبير من الميداليات، معربًا عن تمنياته لها بالمزيد من الإنجازات في المستقبل، مؤكدًا على الاهتمام الذي توليه الدولة لرعاية الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف.

 

وأكدت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، في بيان لها، أن الطالبة "بسمة رمضان" كانت أصغر لاعبة في البطولة، وسجلت رقمًا إفريقيًا جديدًا في رفع الأثقال بوزن 78 كيلوجرام على الرغم من صغر سنها، وحققت 3 ميداليات ذهبية في الكلين والخطف والمجموع في بطولة الإفريقية لرفع الأثقال بوزن 45 كيلوجرام، وحصلت أيضًا على 2 ميداليات ذهبية في الكلين والمجموع، بالإضافة إلى ميدالية فضية في الخطف في بطولة العرب تحت 17 سنة بنفس الوزن، ما يشير إلى مهارتها الكبيرة وإمكانياتها المذهلة في رياضة رفع الأثقال.

 

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