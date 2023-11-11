بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile، يبحث جماهير النادي الأهلي عن البث المباشر للمواجهة المرتقبة مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي “في دوري Nile ”.

بث مباشر، لقاء الأهلي والجونة في دوري Nile

وتذاع قنوات ONTIME SPORTS مباراة الفريق الاحمر أمام الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد لقناة اون تايم سبورت: 11861.

معدل الترميز لقناة اون تايم سبورت: 27500

معامل تصحيح الخطأ لقناة اون تايم سبورت:

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مباريات الأهلي بالدوري الموسم الحالي

1- الأهلي 4-0 المصري البورسعيدي الجولة الأولى بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

2- الأهلي 3-1 الإسماعيلي الجولة الثالثة بالدوري ملعب برج العرب بالإسكندرية.

3- الأهلي 2-1 المقاولون العرب الجولة السادسة بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

4- الأهلي 2-1 سيراميكا كيلوباترا الجولة الجولة الثانية بالدوري ملعب عثمان أحمد عثمان.

مباريات الجونة بالدوري الموسم الحالي

1- الجونة 1-1 سموحة الجولة الأولى بالدوري ستاد الإسكندرية.

2- الجونة 1-0 زد إف سى الجولة الثانية بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

3- الجونة 2-2 الاتحاد السكندري الجولة الثالثة بالدوري استاد الإسكندرية.

4- الجونة 1-0 فاركو الجولة الخامسة بالدوري استاد برج العرب بالإسكندرية.

5- الجونة 2-0 الداخلية الجولة السادسة بالدوري استاد خالد بشارة بالغردقة.

21 مباراة جمعت الأهلي والجونة

والتقى الأهلي مع الجونة في 21 مباراة بواقع 19 مباراة ببطولة الدوري الممتاز ومباراة في كأس مصر ومثلها في كأس الرابطة حيث فاز المارد الأحمر في 12 مباراة مقابل فوز وحيد للفريق الساحلى وانتهت 8 مباريات بالتعادل.

وسجل لاعبو الأهلي 42 هدفًا في شباك الجونة مقابل 10 أهداف سكنت الشباك الحمراء من الفريق الساحلي عبر تاريخ مواجهات الفريقين في جميع البطولات.

ويعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الفريقين عندما فاز الأهلي على الجونة بنتيجة 0/13 في مباراة دور الـ 16 من بطولة كأس مصر عام 2015.

بينما يعود أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والجونة ببطولة الدوري الممتاز إلى الدور الأول من منافسات موسم 2019-2020 عندما نجح المارد الأحمر في الفوز على الجونة برباعية نظيفة حملت توقيع وليد سليمان ثلاثة أهداف هاتريك وحسين الشحات هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب الجونة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر.

14 مباراة لعلاء عبد العال أمام الأهلي

ولعب علاء عبد العال 14 مباراة أمام الأهلي مديرا فنيا بواقع 11 مباراة خلال توليه القيادة الفنية لفريقه السابق الداخلية وثلاث مباريات خلال توليه قيادة فريقه السابق ايسترن كومباني.

وخسر علاء عبد العال أمام الأهلي في 8 مباريات وتعادل في أربع مباريات وفاز في مباراتين وكانوا خلال قيادته لفريقه الداخلية.

وكانت آخر مواجهة جمعت الأهلي مع علاء عبد العال مع فريقه السابق الداخلية بالدور الثاني من منافسات بطولة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 في المباراة التي أقيمت على ملعب الأهلي we بالسلام وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

وتعد المواجهة القادمة أمام الأهلي هي الأولى لعلاء عبد العال خلال قيادته لفريقه الحالي الجونة.