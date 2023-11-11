أخبار الأهلى، محاضرة ختامية من كولر للاعبين قبل ملاقاة الجونة والتشكيل المتوقع للقاء

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محاضرة ختامية من كولر للاعبى الأهلى استعدادا لمباراة الجونة

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى استاد خالد بشارة بالغردقة لخوض مباراة الجونة في اللقاء المقرر إقامته في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت ضمن مؤجلات الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

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ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على المهام المطلوبة من اللاعبين في مباراة اليوم أمام الجونة وفقا لخطة اللعب التي حددها الجهاز الفني، وذلك من أجل تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة الخامسة عشرة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 12 نقطة.

غيابات الأهلى عن مباراة الجونة

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الجونة الثلاثى رضا سليم وعلى معلول وأكرم توفيق بسبب الإصابة وعمرو السوليه لعدم الجاهزية الفنية نتيجة عودته مؤخرا من الإصابة إلى جانب محمود عبد المنعم كهربا للأيقاف.

بينما تم استبعاد الرباعى حمزة علاء ومحمود متولي ومحمد الضاوى كريستو وصلاح محسن من مباراة الجونة بقرار فنى من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.



في خط الدفاع: كريم الدبيس، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، محمد عبد المنعم.



في خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، إمام عاشور.



في خط الهجوم: أحمد عبد القادر، بيرسي تاو، حسين الشحات.

قائمة الأهلى لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف

في خط الدفاع: محمد هاني، خالد عبد الفتاح، كريم فؤاد، رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، كريم الدبيس

في خط الوسط: مروان عطية، اليو ديانج، إمام عاشور، كوكا، محمد مجدي أفشة، كريم وليد (نيدفيد)

في خط الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، أنتوني موديست، طاهر محمد طاهر، أحمد عبدالقادر

موعد مباراة الأهلي والجونة والقناة الناقلة

ويلتقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي والجونة فى تمام الساعة الخامسة مساء اليوم السبت على ملعب خالد بشارة بالغردقة.

وتذاع مباراة الأهلى والجونة على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصرى لجميع مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز وبطولة كأس مصر.

طاقم تحكيم مباراة الأهلى والجونة

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم إدارة مباراة الأهلى والجونة الى حكم الساحة ا محمد يوسف ويعاونه هاني عبد الفتاح واسامة عبد اللطيف، ومحمود ناصف حكم رابع ومصطفى مدحت حكمًا للفيديو ويساعده محمد عباس قابيل.