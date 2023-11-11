السبت 11 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

محرقة القرن!

القضايا العادلة إذا وجدت بيئة إعلامية حاضنة وجادة وموضوعية فإنها تجد طريقها إلى قلوب الشعوب المحبة للعدل والسلام؛ ورغم شيوع السردية الإسرائيلية الظالمة والكاذبة بحق المقاومة الفلسطينية في الميديا الغربية مع اندلاع طوفان الأقصى والتي جرى تصويرها في صورة بربرية بشعة تقطع رقاب الأطفال.. لكن نور الحقيقة دائمًا أقوى من كل ظلام العالم؛ فسرعان ما عاد الإعلام الأمريكي أدراجه ليتعتذر عن مشاهد ملفقة ومعلومات كاذبة جرى نقلها دون تثبت ولا تحقق..

Advertisements

 

وشيئًا فشيئًا بات العالم يرى الحقائق الصادمة عيانًا بيانًا على الشاشات؛ فتلك إسرائيل ربيبة الغرب وأمريكا المتحضرة الراعي العالمي لحقوق الإنسان، تبيد الأطفال والنساء والمرضى بلا رحمة، وتصر على إخلاء مستشفيات غزة من المرضى بدعوى أنها مراكز تؤوي المقاومة وقادتها.. 

 

وحين قيل ل إسرائيل أن تبعث بمنظمات دولية لترى الوضع على الطبيعة رفضت وأصرت على استهداف تلك المستشفيات، حتى أخرجتها من الخدمة وآخرها مستشفى مجمع الشفاء الذي توقف اليوم عن الخدمة بعد نفاد الوقود والقصف الإسرائيلي المكثف..

 

ما بقى من مستشفيات غزة يعمل بأقل طاقة وما  لم يخرج من الخدمة قسرًا وتفجيرًا نفد وقوده ومستلزماته الطبية وبات مرضاه ينتظرون الموت في كل لحظة.. دون أن ترق قلوب أمريكا وأشياعها من الغرب لهذا المشهد الدامي الذي أصروا على استمرار الحرب بدعوى أن من سيستفيد من وقف إطلاق النار هى المقاومة!

توثيق جرائم الحرب الإسرائيلية


ما يحدث الآن في العالم من تحرك مشاعر الغضب  الشعبي ضد إسرائيل وأعوانها يختبر صدق المبادئ الأخلاقية عند الشعوب، فالقادة والساسة لا تحركهم المشاعر بل المصالح ؛ لكن قضية فلسطين في رأيي قضية إنسانية تلامس عاطفة كل أصحاب المبادئ.. 

 

وقد رأينا على مواقع التواصل الاجتماعي كيف انتفض مشاهير ونجوم العالم دعمًا للقضية وتجديفًا ضد آلة الدعاية الصهيوينة الجبارة هنا وهناك.


أما نحن أمة العرب؛ أصحاب القضية، فلم تكن ردود أفعالنا حتى الآن بحجم وخطورة ما يجرى؛ فثمة مخطط لتهجير أهل غزة لا تخفيه الميديا الإسرائيلية، كما يجرى الحديث عنه في الكواليس الأمريكية دون مواربة.. 

 

وتلك كارثة تهدد بتصفية القضية المركزية للعرب لا قدر الله  إذا لم تتحرك القمة العربية والإسلامية التي تنعقد اليوم في الرياض.. نريدها قمة بقرارات حاسمة تضع حدا  لجرائم إسرائيل.


تنتظر شعوبنا من القمة العربية التي تأخرت كثيرًا ألا تكتفي بالإدانة اللفظية والشجب والاستنكار، وأن تتحرك بإجراءات ملموسة وسريعة للحفاظ على ما بقى من غزة وشعبها، وسرعة إدخال الوقود للمستشفيات ولو بمشاركة دولية، ومنع خطة التهجير وتصفية القضية، وفرض الحل الساسي الشامل والعادل وفق الثوابت العربية والمرجعيات الدولية..

 

عالم فقد الضمير والإنسانية والعدالة!

يكذبون حتى صدقوا أنفسهم!

 

كفانا قتلا وتدميرًا وإبادة جماعية.. أما مجتمعنا المدني ومنظماته الحقوقية فمطلوب منها أن تسارع لتوثيق جرائم الحرب الإسرائيلية وتتحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المجرمين الإسرائيليين.. صدقوني هذا أقل ما ينبغي فعله إن إردنا أن تنام عيوننا وفينا بقية من ضمير!

المقاومة الفلسطينية جرائم الحرب حقوق الإنسان طوفان الأقصى قضية فلسطين مستشفيات غزة إسرائيل أمريكا الكاتب الصحفي على هاشم فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

من لا يتألم فهو ميت!

كفاكم.. ما عاد ينفع الانتظار!

نحزن.. لكن لا نجزع ولا نيأس!

قتل أطفال غزة.. ألا يحرك مشاعر العالم؟!

عيادات الأسنان.. لا مكان للفقراء!

الأكثر قراءة

6 صور ترصد وصول ومشاركة السيسي في القمة العربية الإسلامية بالرياض

10 رسائل مصرية نارية أمام القمة العربية الاسلامية بالرياض، وقف فوري لإطلاق النار وإجراء تحقيق دولي الأبرز

تصرف غريب من كريستيانو رونالدو تجاه تركي آل الشيخ يثير التعجب (فيديو)

موعد مباراة صن داونز ضد الوداد في نهائي الدوري الأفريقي والقنوات الناقلة

نص كلمة الرئيس السيسي أمام القمة العربية الإسلامية

بعد انتقاد الجمهور، ريتا حرب تخرج عن صمتها وترد على الهجوم بسبب دورها في الخائن

جلسة بين أحمد سليمان ومعتمد جمال الإثنين لمعرفة طلباته

على هامش نهائي الدوري الأفريقي، الدرندلي يشارك في مباراة استعراضية بصحبة إنفانتينو وموتسيبي

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيسة وزراء إيطاليا تتدخل لإنقاذ رضيعة بريطانية (فيديو)

لأول مرة في العالم، نجاح عملية زرع عين كاملة

معجون أسنان لعلاج حساسية الفول السوداني

عمرها 94 عاما، تكشف أسرار الحياة الطويلة

المزيد

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار 11 سلعة غذائية خلال أكتوبر الماضي بعد زيادة التضخم السنوي

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري السبت 11-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم السبت 11-11-2023

أسعار السكر اليوم السبت 11-11-2023

المزيد

انفوجراف

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 2024 فى المحافظات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يسري جبر: الفرقة الناجية هى كل مسلم آمن بالله ورسوله وصلى وصام

أدعي على ابني المدمن بالموت فهل هذا جائز شرعًا؟ أمين الفتوى يرد

أفضل صيغ الحمد الواردة في الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية