استهداف القوات الأمريكية في العراق بطائرة مسيرة

ذكرت صحيفة الوطن السورية أن قاعدة حرير الجوية شمال العراق التي تستضيف قوات أمريكية ودولية تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة مسلحة.

وأشارت إلى أنه نتج عن الاستهداف أضرار في البنية التحتية للقاعدة.

المقاومة الإسلامية في العراق

ومنذ قليل؛ تبنت المقاومة الإسلامية في العراق قصف قاعدة "رميلان" التابعة للاحتلال الأمريكي في سوريا، بواسطة طائرتين مسيّرتين، حيث أصابت أهدافهما بشكل مباشر.

كانت قناة الميادين ذكرت في وقت سابق أنه تم استهداف القوات الأمريكية في بلدة الرميلان في العمق السوري بعد سماع انفجارات داخل القاعدة العسكرية الأمريكية إثر تعرضها للقصف.

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وكانت "المقاومة الإسلامية" في العراق أعلنت في وقت سابق استهداف مجاهدي "المقاومة الإسلامية" في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي "التنف" في سوريا، بطائرة مسيرة، وأصابت هدفها بشكل مباشر.

استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي

كما تبنت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان لها استهداف قاعدة الاحتلال الأمريكي في "عين الأسد"، غرب العراق، بثلاث عمليات منفصلة وبأسلحة مختلفة، أصابت أهدافها بشكل مباشر.‏ ‏

وتعرضت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق لقصف جديد للمرة الثالثة خلال ساعة.

كما قصفت المقاومة الإسلامية للمرة الثانية اليوم القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غربي العراق بمسيرة انتحارية.

وكانت قناة الميادين ذكرت أن ضربة صاروخية استهدفت القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد غرب العراق.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في العراق قاعدة الاحتلال الأمريكي في الشدادي جنوب مدينة الحسكة السورية، بواسطة الصواريخ، مرتين خلال الأمس.

قصف صاروخي

وأكدت المقاومة الإسلامية في العراق بحسب بيان صادر عنها أنه تمت إصابة القاعدة بشكل مباشر.

وتعرضت القوات الأمريكية في الشدادي جنوب الحسكة السورية في وقت سابق من اليوم لقصف صاروخي بحسب ما ذكرت صحيفة الوطن السورية.

وفي وقت سابق، أفاد المرصد السوري، بدوي انفجارات عنيفة في قاعدة قسرك التابعة لقوات “التحالف الدولي” بريف الحسكة في سوريا، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة.

وكان الجيش الأمريكي أسقط الأحد الماضي، طائرة مسيرة استهدفت القوات الأمريكية وقوات التحالف بالقرب من قاعدتها في تل بيدر، سوريا، حسبما قال مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.