الخميس 09 نوفمبر 2023
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حوادث

إصابة فرقة إنشاد ديني في تصادم سيارتين بطريق دمو ببني سويف (الأسماء)

إصابة فرقة إنشاد
إصابة فرقة إنشاد ديني في تصادم سيارتين، فيتو

أصيبت فرقة إنشاد ديني مكونة من 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل مساء اليوم أمام قرية كوم أبو خالد على طريق بني سويف دمو.

 

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة حول وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي ونقل على طريق بني سويف دمو، في نطاق مركز ناصر.

 

توجهت سيارتي إسعاف من مرفق إسعاف بني سويف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

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أسماء المصابين

والمصابون هم: جمال عبد المجيد محفوظ (65 عامًا) بالمعاش، وكان يعاني من اشتباه في كسر بالساقين، وحسين جمال عبد المجيد محفوظ (39 عامًا) منشد ديني، وكان يعاني من جروح وكدمات، وأحمد جمال عبد المجيد محفوظ (41 عامًا) منشد ديني، ولم يظهر عليه أي إصابات ظاهرية، وسيد عطية سيد (19 عامًا) طالب، ولم يظهر عليه أي إصابات ظاهرية، جميع المصابين من سكان دار السلام بمحافظة القاهرة.

 

وجار اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر الواقعة وإخطار جهات التحقيق لفتح تحقيق في الواقعة وظروفها وملابساتها.

 

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