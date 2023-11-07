الثلاثاء 07 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير التنمية المحلية يستعرض خطة عمل الوزارة وتحسين جودة الخدمات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

يشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وذلك لعرض خطة عمل وزارة التنمية المحلية بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما سيعرض وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالى الجارى 2023 – 2024. 

 

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لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان


ويأتى الاجتماع النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

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