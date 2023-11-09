الخميس 09 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير التنمية المحلية: 86 متدربا اجتازوا 3 دورات تدريبية بخطة المحليات

وزير التنمية المحلية،
وزير التنمية المحلية، فيتو

اختتم مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس الموافق 9/11/2023 فعاليات الأسبوع الثالث عشر من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤والذي تضمن تنفيذ ٣ دورات تدريبية، اجتازها ٨٦ متدربا، وتم خلال الحفل تسليم شهادات ختام الدورات للمتدربين من جميع المحافظات.

 

مركز التنمية المحلية بسقارة

 


يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية برفع قدرات العاملين بالوزارة والمحليات واكسابهم مهارات وآفاق جديدة تساعد في تحسين جودة الخدمات، وتحقيق رضا المواطنين

Advertisements

 

التنمية المحلية: مبيعات مبادرة سند الخير وصلت إلى 386.7 مليون جنيه

وزير التنمية المحلية يستعرض خطة الوزارة لتطوير ورصف الطرق المحلية والمجازر الحكومية


وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ ٣دورات تدريبية بالأسبوع الثالث عشر وهي دورة إعداد تقارير المتابعة والتقييم بإستخدام الإنفوجراف والباوربوينت، ودورة تحسين الخدمات ومنظومة المراكز التكنولوجية، بالإضافة إلى دورة قانون المحال العامة


وأشار اللواء هشام آمنة إلى استمرار  دورتي  اعداد المدربين TOT الأساسية وإعداد مدرب رقمي للأسبوع الثالث على التوالي، ويستفيد منها ٥٠ متدرب، ودورة تهيئة المحليات لتطبيق التحول الرقمي ويستفيد منها ٢٨ متدرب،مشيرًا الى أهمية تدريب العاملين في زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الكفاءة لديهم حتي يستطيع الموظف الذي تم تدريبه بشكل جيد أن يحسّن من مستوى الأداء وجودته، وأيضًا اكتسابه مهارة حُسن استثمار الوقت والموارد والأموال بما يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات مع زيادة الحماس في العمل وتجديد المهارات والمعلومات.


ومن جانبه أوضح المهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة أن دورات التي اجتازها المتدربون تأتي تماشيًا مع حرص الوزارة على الإسراع فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحوكمة، بإحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي للعاملين بالمحليات، ورفع قدراتهم ومهاراتهم ليكونوا أكثر كفاءة وفاعلية في عملهم، ومواكبة للتطورات التكنولوجية والتشريعية والتنموية، وتعظيم موارد الدولة وحسن إدارتها من خلال قيادات قادرة على وضع الخطط والإدارة السليمة لها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التحول الرقمي التنمية المحلية مركز التنمية المحلية بسقارة مركز التنمية المحلية وزير التنمية المحلية

مواد متعلقة

هشام آمنة: استثمارات الدولة في شمال سيناء بلغت 283 مليار جنيه خلال الـ 10 سنوات الماضية

الأكثر قراءة

الاحتلال يسحب الحيوانات المنوية من جثث قتلى عملية طوفان الأقصى لسبب غريب

فيتوريا يكشف سبب ضم فتوح ومحمد صبحي لمعسكر نوفمبر

تعديلات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام الجونة

حقيقة اعتذار بيومي فؤاد لـ محمد سلام في مكالمة خاصة

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

استياء فى الزمالك بسبب انضمام أحمد فتوح ومحمد صبحي لقائمة منتخب مصر

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

قمة مصرية قطرية بالقاهرة غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

ياسمين محمود تتوج بلقب «ملكة جمال العرب 2024» من أجل غزة

سعره 1.6 مليون دولار، شركة ألمانية تصنع أفخم منزل متنقل (صور)

مأساة أم متهورة، دهست طفلها تحت عجلات سيارتها (فيديو)

حظك وتوقعات الأبراج الجمعة 10-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

مؤشر الدولار الأمريكي، حركة العملة الخضراء اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية اليوم الخميس 9-11-2023

ارتفاع أسعار الفراخ وكرتونة البيض البلدي في الأسواق

سعر جرام الذهب، 20 جنيها تراجعا في أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

لمنع الغش.. معلومات عن بوكليت الشهادة الإعدادية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح، فوائدها وفضل المواظبة عليها يوميا

تفسير حلم الأرز المطبوخ في المنام وعلاقته بكسب أموال كثيرة

حكم إذاعة الصلاة وقراءة القرآن والتواشيح والابتهالات عبر مكبرات الصوت

المزيد
الجريدة الرسمية