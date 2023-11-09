جامعة أسيوط تنعى الطبيب العالمي محمود فتح الله رائد علوم أمراض النساء والتوليد

ينعي الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ بخالص الحزن والأسى الدكتور محمود فهمى فتح الله الأستاذ المتفرغ بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بالجامعة، الذي وافته المنية مساء اليوم.

جامعة أسيوط تنعي الدكتور محمود فهمي

وأعرب الدكتور أحمد المنشاوي؛ عن تعازيه لأسرة الجامعة، وكلية الطب، وأسرة الفقيد، وطلابه ومحبيه، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يجعل ما قدمه من علم، وعمل في صالح أعماله، وأن يرزق أهله الصبر، والسلوان.

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وقال الدكتور أحمد المنشاوى: "إن الفقيد واحدٌ من أبرز رواد العمل الطبي المصري؛ نجح في وضع بصمة عالمية بارزة في سماء الطب، وهو ما جعل من اسمه رمزًا من رموز الفخر للعلماء المصريين، وسوف يظل حيًا بما ترك من مسيرة مشرفة من العمل، والعطاء، وسيرة عطرة فى الخلق الحميد، ومدرسة طبية متفردة، ومتميزة، لها بالغ الأثر في حياة الأطباء، والمرضى، ومسيرته الأكاديمية؛ اسهمت بدور كبير في تطور الحركة العلمية، والطبية بالجامعة؛ على مدى سنوات طويلة، وسيظل اسم الدكتور محمود فتح الله، وذكراه خالدةً في تاريخ جامعة أسيوط، وقدوة، ومثلًا يُحتذى به؛ للأجيال المتعاقبة".

يذكر أن الدكتور محمود فهمى فتح الله، تقلد الكثير من المناصب العلمية البارزة؛ محليًا، ودوليًا منها؛ عميد كلية الطب من 1978م، وحتى 1986م، ورئيس الاتحاد الدولي لطب النساء من 1994م، وحتى 1997م، وأسس الجمعية المصرية لرعاية الخصوبة، وكان رئيسًا للجنة الاستشارية الدولية لبحوث الصحة، والتابعة لمنظمة الصحة العالمية من عام 2000 م، ولمدة 4 سنوات، كما أنه أول طبيب عربي يحصل علي الزمالة الفخرية لأمراض النساء والتوليد بإنجلترا، إلى جانب حصوله على جائزة الدولة للفنون والعلوم، وجائزة منظمة الصحة العالمية، وحصل على الكثير من جوائز التميز العلمية؛ من مختلف البلدان العربية، والأجنبية، إضافةً إلى إصداره الكثير من الكتب، والأبحاث العلمية، والفيديوهات العالمية المترجمة.

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